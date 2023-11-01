В Подмосковье появилась самостоятельная запись на флюорографию

В Домодедово врачи спасли жизнь 40-летнего мужчины с сепсисом и острой почечной недостаточностью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

40-летний мужчина поступил в больницу с диагностированным сепсисом, повлекшим за собой острую почечную недостаточность. Причиной стало ущемление пупочной грыжи с некрозом кишечника.





Хирурги оперативно прооперировали пациента и удалили грыжу. После операции мужчине провели внепочечное очищение крови от токсических веществ





«В лечении пациента мы впервые в нашем отделении применили метод гемосорбции цитокинов - глубокого очищения крови от токсических веществ вне организма. Благодаря оснащению больницы современным диализным аппаратом для лечения пациентов с почечной недостаточностью, мы можем проводить подобные процедуры, что значительно повышает качество медицинской помощи нашим пациентам», – отметил заведующий анестезиолого-реанимационным отделением стационара № 2 Шамиль Баталов.





Стоит отметить, что сейчас мужчина находится на лечении в хирургическом отделении.





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