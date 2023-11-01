В Подмосковье появилась самостоятельная запись на флюорографию

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи на флюорографию для всех жителей региона старше 18 лет, которые не проходили данное исследование более 1 года», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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