В Подмосковье появился Центр профилактики и борьбы со СПИДом

В Котельниках построили первый филиал Центра профилактики и борьбы со СПИДом

В Подмосковье в городском округе Котельники на кадастровый учет поставили «Филиал Котельники» государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В новом Центре смогут проходить амбулаторное лечение как взрослые, так и дети. Медицинское учреждение рассчитано на 360 посещений в смену, из них детское отделение сможет принять 30 пациентов, а взрослое – 330 пациентов за смену.





Проект Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями включает в себя лаборатории, кабинеты врачей, процедурные, рентген-кабинет, и профилактическое отделение и отделение функциональной диагностики.

Строительство объекта началось в прошлом году в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Ранее сообщалось, что городской округ Котельники стал лидером по динамике роста числа представителей малого бизнеса среди муниципалитетов Подмосковья по итогам I квартала 2023 года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.