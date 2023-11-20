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В Подмосковье пройдет онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия»

20 ноября 2023, 11:34
Фото: istockphoto /Motortion

Фото: istockphoto /Motortion

В Московской области проведут онлайн-марафон среди перинатальных центров. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Марафон «Роддом, достойный доверия» пройдет с 27 по 30 ноября.

Участники конкурса - представители перинатальных центров, которые должны будут рассказать о себе. уникальных технологиях и методиках, которые они применяют, сложных случаях спасения новорожденных и их мам, а также о выхаживании недоношенных детей.


«Когда в семье ждут ребенка, особенно если это первенец, у будущих родителей возникает масса вопросов. <…>В ходе онлайн-марафона они смогут узнать о наших перинатальных центрах, различных видах родов, особенностях и специализациях медучреждений и других волнующих будущих родителей моментах<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в ходе онлайн-марафона также будут разыгрываться призы.

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Подмосковные фигуристы Хавронина и Нарижный стали вице-чемпионами Гран-при России
20 ноября 2023, 17:55

Фото: Минспорт МО

Подмосковный дуэт Ирина Хавронина и Девид Нарижный завоевал серебряные медали Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Гран-при России – Волжский пируэт». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Выступление в танцах на льду представителей Московской области жюри оценили в 201,16 баллов. Оценку выше удалось получить только паре из Москвы – Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. На третью ступень пьедестала поднялся ещё один столичный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
 
Хавронина и Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. 

Турнир «Гран-при России – Волжский пируэт» проходил в Самаре 17-19 ноября.

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Врач Катхурия предупредила об опасности интервального голодания
20 ноября 2023, 16:49

Фото: istockphoto.com/Grandbrothers

Эндокринолог Юлия Катхурия заявила, что неправильное интервальное голодание может привести к развитию желчнокаменной болезни.
«Любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А чтобы желчный пузырь сокращался, нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать. В этом случае у людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым «ленивым желчным пузырем» развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать», – пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она отметила, что для того, чтобы составить себе грамотный рацион питание, необходимо сдать кровь на биохимический анализ для оценки уровня витаминов и белка.

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Стоматолог Трифонова заявила об опасности терпения зубной боли
20 ноября 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/alfexe

Стоматолог Светлана Трифонова завила, что лечить заболевший зуб таблеткой самостоятельно бесполезно и даже опасно, поскольку это может окончится нагноениями.
«Бывает такое, что зуб начал болеть, а через какое-то время прошёл. При самой распространённой в таких случаях проблеме – воспалении пульпы (нерва) или наличии кисты – ситуация не может сама собой улучшиться. Наоборот, идёт ухудшение, часто незаметное для человека. Это может приводить к отёку щеки, сильным болям, когда не помогает обезболивающее, выходу гноя через десну и даже распространению гноя в кости», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Трифонова.

Она рекомендовала при зубной боли как можно быстрее обращаться к врачу.

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Врач Демьяновская заявила о необходимости дезинфицировать наушники
20 ноября 2023, 15:02

Фото: istockphoto.com/Viktoriia Hnatiuk

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, что наушники нужно регулярно дезинфицировать и чистить для соблюдения гигиены.
«При использовании таких устройств важно помнить и о вопросах гигиены. Наушники рекомендуется хотя бы раз в неделю очищать и дезинфицировать. Их не стоит носить просто в кармане или сумке — лучше подобрать специальный футляр: в таком случае минимизируется вероятность занести в слуховой проход инфекцию», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.

Она также посоветовала отказаться от вакуумных наушников. Тем более это касается людей с аллергией и сахарным диабетом.

Врач также отметила, что долгое время слушать что-либо в наушниках вредно. По её словам, находится в наушниках нужно не более не более часа подряд и суммарно менее двух часов в день.

Ранее главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, как можно уберечь ребёнка от заражения простудными и вирусными заболеваниями в этом сезоне. Как передают «Вести Подмосковья», врач отметила, что недосып, переутомление, недостаток свежего воздуха и неправильное питание ослабевают иммунитет малышей и вероятность заболеть у них возрастает. Она также рекомендовала заболевшим членам семьи в доме носить маску.

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Россиян предупредили о провоцирующем болезнь Альцгеймера факторе
Психолог Наумова: Одиночество может приводить болезни Альцгеймера и онкологии
20 ноября 2023, 14:58

Фото: istock / Tero Vesalainen

К развитию тяжелых заболеваний, среди которых онкология и болезнь Альцгеймера, может приводить одиночество. Об этом предупредила психолог Наталья Наумова.

В беседе с News.ru она объяснила, что одиночестве приводит к снижению самооценки и плохим эмоциям.

Страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что человек много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память», — объяснила эксперт.
Помимо этого, человека, страдающих от одиночества, может нервничать и злоупотреблять вредной едой, алкоголем и сигаретами, что может провоцировать ожирение, ухудшение сна, каждые болезни и даже рак. 

Ранее врач рассказал, чем опасно покусывания щек и губ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ожирение
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Врач Мулюкова опровергла мифы о возникновении менингита
Врач Мулюкова: «Менингит могут бактерии, вирусы и грибки»
20 ноября 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Врач-педиатр Кристина Мулюкова опровергла мифы о том, что менингит возникает при переохлаждении или отсутсвии головного убора во время мороза.
Врач отметила, что причиной менингита становятся вирусы и грибки.

«Менингит — тяжёлое воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек. Вызвать менингит могут бактерии, вирусы и грибки. Болезнь возникает как осложнение на фоне кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Но чаще возбудителем менингита становятся менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Эта болезнь не возникает от переохлаждения, прогулки без шапки или поедания мороженого», — сказала в беседе с RT Мулюкова.

По её словам, заболеть можно и после контакта с уже заражённым человеком.

Мулюкова подчеркнула, что коварство этого заболевания в том, что его легко можно перепутать с ОРВИ и простудой.

Для профилактики можно сделать прививку.

А врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил об опасности ловли снежинок ртом, которая кроется в большом риске простудиться и заболеть.

«Если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться. Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

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Хирурги МОНИКИ вернули пациентке способность принимать пищу
20 ноября 2023, 12:19

Фото: Минздрав МО

Врачи МОНИКИ спасли женщину, которая не могла принимать пищу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 37-летняя пациентка с жалобами на непроходимость пищевода. Она не могла принимать пищу даже в полужидком состоянии и быстро теряла вес.  

Подмосковные врачи поставили диагноз – ахалазия кардии, то есть мышечное расстройство, при котором при глотании происходит рефлекторное раскрытие кардии – отверстия на границе желудка и пищевода. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве и перевели женщину в отделение торакальной хирургии МОНИКИ.

Пациентку прооперировали с помощью гастроскопа, сделав в просвете пищевода с помощью эндоскопического ножа разрез слизистой. Далее хирурги создали тоннель в подслизистом слое пищевода. Операция прошла успешно.

Женщине была назначены антибиотики. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана. 
 
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Эндокринолог Лебедева назвала ТОП-3 вредных круп
Эндокринолог Лебедева: Манная каша абсолютно бесполезна для организма
20 ноября 2023, 11:31

Фото: istockphoto/terex

Одним из наиболее популярных видов завтрака для многих людей остается привычная и знакомая с детства каша. Эндокринолог Диляра Лебедева перечислила самые вредные виды круп, из которых не стоит варить себе кашу для утренней трапезы.
В своем телеграм-канале специалист написала, что по «степени бесполезности» для организма первое место безусловно принадлежит манной крупе. Каша, приготовленная из манки, будет на 70% состоять из крахмала. Такая диета быстро приведет к повышению уровня сахара в крови. А это в свою очередь спровоцирует поджелудочную железу на выработку большого количества инсулина.

На втором месте по бесполезности для организма — овсяная крупа быстрого приготовления. В такой каше практически отсутствуют питательные вещества, в том числе клетчатка. Ее употребление приведет только к набору лишнего веса, что чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой и диабетом.

На третьем месте расположилась кукурузная крупа. Врач отмечает, что в ней очень высок уровень содержания глюкозы. Частое употребление в пищу кукурузной каши повысит уровень сахара в крови и спровоцирует набор лишних килограммов.

Эксперт советует употреблять на завтрак каши из цельнозерновой крупы — овса и гречи. Лучше также не добавлять в кашу сахар, заключила специалист.

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#сахар
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Два подмосковных медицинских проекта выиграли конкурс «Смарт Диалог»
20 ноября 2023, 11:31

Фото: Минздрав МО

Два проекта Минздрава Московской области стали победителями конкурса региональных проектов «Смарт Диалог» по выявлению и тиражированию лучших управленческих практик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Организовало конкурс Агентство стратегических инициатив.
«В конкурсе участвовали более 600 проектов из разных регионов России. Так, по направлению «Здравоохранение» конкурса «Смарт Диалог» из четырёх номинаций в двух победу одержали проекты подмосковного Минздрава: «Поликлиника. Перезагрузка» и «Эффективная скорая помощь», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Поликлиника. Перезагрузка» – единый стандарт, который позволяет сделать поликлиники более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. В новом стандарте описаны алгоритмы работы кабинетов забора крови, регистратуры, кабинетов диагностики, отделений профилактики, кабинетов хронической сердечной недостаточности. «Перезагрузку» в Подмосковье уже прошли 100 взрослых и 50 детских поликлиник.

Проект «Эффективная скорая медицинская помощь» направлен на организацию работы скорой помощи для соблюдения временных нормативов по доезду бригад на вызовы и качеству оказания медицинской помощи. Он включает в себя такие направления, как перевод диспетчерской службы на IP-телефонию, оснащение всех бригад портативными аппаратами ЭКГ с дистанционной расшифровкой снимков, организацию работы кардиолпульта и многое другое.

Проекты-победители конкурса «Смарт Диалог» предложат тиражирования другим регионам России.

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