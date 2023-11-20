В Подмосковье пройдет онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия»

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В Московской области проведут онлайн-марафон среди перинатальных центров. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Марафон «Роддом, достойный доверия» пройдет с 27 по 30 ноября.
Участники конкурса - представители перинатальных центров, которые должны будут рассказать о себе. уникальных технологиях и методиках, которые они применяют, сложных случаях спасения новорожденных и их мам, а также о выхаживании недоношенных детей.
Стоит отметить, что в ходе онлайн-марафона также будут разыгрываться призы.
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Участники конкурса - представители перинатальных центров, которые должны будут рассказать о себе. уникальных технологиях и методиках, которые они применяют, сложных случаях спасения новорожденных и их мам, а также о выхаживании недоношенных детей.
«Когда в семье ждут ребенка, особенно если это первенец, у будущих родителей возникает масса вопросов. <…>В ходе онлайн-марафона они смогут узнать о наших перинатальных центрах, различных видах родов, особенностях и специализациях медучреждений и других волнующих будущих родителей моментах<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что в ходе онлайн-марафона также будут разыгрываться призы.
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Мира Полтева