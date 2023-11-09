В Подмосковье прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией

Сердце, мозг и желудочно-кишечный тракт современного человека не нуждаются в таком количестве молока, которое предлагает ему современная промышленность, утверждает практикующий диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Кроме того, рассказал он порталу Pravda.Ru, частое употребление молочных продуктов способно привести к серьёзным проблемам со здоровьем.