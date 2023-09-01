В Подмосковье прооперировали подростка, который вывихнул плечо, гуляя со свиньёй

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15-ти летний пациент обратился в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) с жалобами на острую боль и деформацию в области плеча, а также ограниченную подвижность конечности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
После исследования, врачи диагностировали пациенту закрытый вывих плечевой кости.
«Под общим наркозом устранен вывих и наложена гипсовая повязка. Сейчас руке требуется покой, а после снятия гипсовой повязки, в среднем через 3-6 недель, можно начинать реабилитацию травмированной руки», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.Сейчас подросток чувствует себя хорошо, его выписали под наблюдение врачей.
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