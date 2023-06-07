В Подмосковье прооперировали подростка с отломившейся костной опухолью

Фото: Фотобанк Московской области
Подмосковные хирурги прооперировали 13-летнего подростка с отломившейся костной опухолью
В консультативно-диагностическую поликлинику Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) поступил 13-летний подросток с жалобами на боль в колене, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Врачи выяснили, что юноша активно занимается хоккеем, где и получил травму колена.
В ходе обследования врачи выявили у подростка доброкачественную опухоль кости – экзостоз. Такая опухоль разрастается на поверхности кости, сложность данной патологии заключается в том, что опухоль не беспокоит человека и постепенно вырастает до крупных размеров.
Ранее сообщалось, что иркутские врачи извлекли пулю из сердца четырехлетнего мальчика. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Врачи выяснили, что юноша активно занимается хоккеем, где и получил травму колена.
В ходе обследования врачи выявили у подростка доброкачественную опухоль кости – экзостоз. Такая опухоль разрастается на поверхности кости, сложность данной патологии заключается в том, что опухоль не беспокоит человека и постепенно вырастает до крупных размеров.
«В данном случае ситуация осложнялась тем, что опухоль отломилась. В связи с этим нами было принято решение о проведении хирургической операции. Опухоль была успешно удалена, после чего направлена на гистологическое исследование», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Виталий Куваев.Врачи сообщают, что самочувствие юноши хорошее, его выписали из больницы. После реабилитации он сможет вернуться в занятиям любимом видом спорта.
Ранее сообщалось, что иркутские врачи извлекли пулю из сердца четырехлетнего мальчика. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко