В Подмосковье прошли «перезагрузку» 6 государственных стоматологических поликлиник

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Главной задачей создания проекта перезагрузки стоматологических поликлиник выступает стандартизация стоматологических служб, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению», — рассказала Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
В проекте принимает участие 31 медицинское учреждение, планируется со временем привести к единому стандарту все стоматологические поликлиники.
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