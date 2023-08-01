В Подмосковье проведут цикл лекций для будущих мам

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С 1 по 7 августа на порталах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье» для всех желающих будут доступны тематические лекции о пользе и важности грудного вскармливания. Мероприятие посвящено Всемирной неделе грудного вскармливания.
Ведущие врачи перинатальных центров Подмосковья и НИКИ детства расскажут о пользе грудного вскармливания, поделятся с молодыми мамами тем, какая необходима подготовка к началу грудного вскармливания, как должна питаться мама в период вскармливания и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Лекции будут проходить в онлайн формате на порталах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье»,
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«В ходе лекций врачи затронут тему правовых аспектов кормления грудью в общественных местах. Важно, что в ходе лекций родители смогут задать волнующие их вопросы и получить на них ответы от ведущих специалистов региона», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.Читайте также:
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Алиса Сергиенко