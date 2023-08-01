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В Подмосковье проведут цикл лекций для будущих мам

01 августа 2023, 13:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С 1 по 7 августа на порталах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье» для всех желающих будут доступны тематические лекции о пользе и важности грудного вскармливания. Мероприятие посвящено Всемирной неделе грудного вскармливания.
Ведущие врачи перинатальных центров Подмосковья и НИКИ детства расскажут ​о пользе грудного вскармливания, ​поделятся с молодыми мамами ​тем, какая необходима подготовка к началу грудного вскармливания, как должна питаться мама в период вскармливания и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Лекции будут проходить в онлайн формате на порталах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье»,

«В ходе лекций врачи затронут тему правовых аспектов кормления грудью в общественных местах. Важно, что в ходе лекций родители смогут задать волнующие их вопросы и получить на них ответы от ведущих специалистов региона», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.
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Nutrients: Орехи пекан помогают при ожирении и диабете
01 августа 2023, 12:50

Фото: istockphoto/eternalcreative

Ученые из Техасского университета A&M (США) провели исследование, результаты которого показали, что ежедневное употребление орехов пекан может предотвратить развитие ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем, таких как жировая болезнь печени и сахарный диабет.
В ходе экспериментов с мышами исследователи обнаружили, что употребление орехов увеличивает расход энергии, уменьшает дисбактериоз и воспаление в организме, модулирует метаболизм в печени и скелетных мышцах, передает издание Nutrients. Ведущий автор исследования Луис Сиснерос-Севаллос считает, что пекан может помочь людям поддерживать нормальный вес, даже если в их рационе высокое содержание жиров.

Ученые считают, что для получения положительного эффекта человеку достаточно съедать по 20 орехов пекан в день. Однако следует учитывать также общую калорийность дневного рациона и индивидуальные особенности организма, такие, например, ка аллергия и непереносимость.

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#ученые
#аллергия
#диета
#эксперимент
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В Координационный центр по паллиативной помощи поступило почки 24 тысячи звонков
01 августа 2023, 12:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Главной задачей паллиативной помощи является обеспечение лучшего, насколько это возможно, качества жизни пациента.
В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. Координационный центр по паллиативной помощи начал работать в Подмосковье год назад.

За время работы Центра сотрудники приняли порядка 24 тысяч звонков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сотрудники центра координируют оказание медицинской помощи паллиативным больным в Подмосковье, работу патронажных бригад, осуществляют маршрутизацию паллиативных пациентов, при необходимости организуют их транспортировку.
«В Подмосковье большое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В прошлом году заработали «горячая линия» по паллиативу и Координационный центр, в этом году ввели в работу интернет-портал «Паллиативная помощь». За год работы Координационного центра сотрудники обработали около 24 тыс. звонков, осуществили почти 570 выездов патронажных бригад на дом и организовали госпитализацию 552 пациентов», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Паллиативная помощь — помощь неизлечимо больным гражданам, страдающим заболеваниями, которые не поддаются излечению, и включает в себя медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, уход, а также предоставления таким пациентам социальных услуг, мер социальной защиты и поддержки.

Получить консультацию по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам можно на интернет-портале «Паллиативная помощь» или по номеру +7 (498) 683 83 83.

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#сотрудники
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Подмосковные врачи удалили из глаза пациента пулю, с которой он прожил 6 лет
01 августа 2023, 10:48

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В офтальмологическое отделение Московской областной больницы имени В.Н. Розанова поступил 26-летний молодой человек с пулей в левом глазу.
В ходе осмотра врачи выяснили, что молодой человек получил травму глаза почти 6 лет назад в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Парень сказал, что пуля в глазу не беспокоила его на протяжении 6 лет, а недавно у него начались головные боли, для выяснения причины их появления ему пришлось сделать МРТ. Чтобы провести МРТ-исследование, молодой человек попросил извлечь пулю из его глаза, так как противопоказанием к проведению МРТ является наличие металлических предметов в области, которую будут исследовать. 
«Бывают иногда такие случаи, когда инородное тело может спокойно находиться в организме годами, не беспокоя и не провоцируя никакого воспаления. Пациенту повезло, что пуля располагалась почти под бровью, иначе молодой человек мог бы лишиться глаза. Под местной анестезией мы извлекли инородное тело, затем наложили косметический шов. Операция прошла успешно и заняла 30 минут», — рассказала врач-офтальмолог Анна Далиле.
Молодой человек чувствует себя хорошо, он был выписан на следующий день. Теперь у него нет препятствий для проведения МРТ-исследования. 

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#мрт
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#офтальмолог
#служба
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Нутрициолог Виноградова предупредила о вредном составе энергетических батончиков
01 августа 2023, 05:08

Фото: iStock/Tatiana_Volgutova

Нутрициолог Кристина Виноградова сообщила в беседе с телеканалом «Москва 24», что большинство энергетических батончиков имеют в составе вредные ингредиенты и перенасыщены углеводами.
«Употребляя такие батончики, легко перебрать норму по углеводам. А это прямая дорога к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена», — заметила она.

Также нутрициолог напомнила, что в большинстве предлагаемых ныне энергетических батончиков содержится чересчур много сахара, который производители маскируют под глюкозу, подсластитель или фруктовый сироп.

В довершение всего, добавила Кристина Виноградова, в таких батончиках используют молочный и сывороточный протеин. А это — дешевые белки, которые тоже могут потенциально привести человека к инсулинорезистентности организма.

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#питание
#врачи
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Петербургские врачи спасли руку 16-летней школьнице
31 июля 2023, 20:27

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Врачи Педиатрического университета Северной столицы провели сложнейшую операцию по спасению руки 16-летней школьницы. Девушка поступила в больницу с тяжелейшей травмой.
Юная петербурженка перелезала через ограду и зацепилась за прутья кольцом, надетым на палец. В результате безымянный палец просто оторвало, передает «Вечерний Санкт-Петербург». Девушку на скорой помощи доставили в университетскую клинику. Там хирурги провели ей сложнейшую операцию, которая длилась более четырех часов.

По словам медиков, им пришлось устранять многочисленные повреждения тканей, костей, связок и сосудов. Детские хирурги сделали все возможное, чтобы спасти кисть юной пациентке. Операция прошла успешно, сейчас рука девушки вне опасности.

Заведующий отделением микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Юрий Махин рассказал, что за год к ним попадает около 30 пациентов с ампутациями. Специалист отметил, что с начала этого года в клинике вуза провели уже шесть операций детям, которые пострадали из-за колец на пальцах. Врач посоветовал ребятам снимать украшения, прежде чем отправляться на прогулку.

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#врачи
#операция
#украшения
#петербург
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Диетолог Королёва рассказала, как не навредить себе веганской диетой
Диетолог Королёва не исключила пользу веганской диеты
31 июля 2023, 20:07

Фото: istockphoto.com/Aamulya

Врач-диетолог Маргарита Королёва отметила, что веганская диета может не навредить здоровью и принести пользу, если правильно подходить к вопросам и питания и своего здоровья, а также консультироваться со специалистами.
«Если человек хочет быть красивым и здоровым, надо познакомиться поближе с собственным организмом. Это нужно делать вместе со специалистом», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Королёва.

До этого сообщалось, что российский блогер Жанна Самсонова скончалась от истощения во время своего путешествия в Малайзию. В последнее время женщина питалась дурианами и джекфрутами. Она вела блог по пропаганде веганской сыроедческой диеты, употребляя в еду кроме фруктов ростки семян подсолнечника и соки.

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#питание
#здоровье
#диета
#диетолог
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ACS: Ночная потливость может говорить о нескольких видах онкологии
31 июля 2023, 20:05

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Потливость во сне может быть признаком некоторых видов раковых заболеваний, таких как лимфома, лейкемия, рак костей, рак печени, мезотелиома и карциноидные опухоли. Об этом сообщили специалисты Американского онкологического общества (ACS).
Медики отмечают, что ощущение необычного жара в некоторых областях тела, влажное тело, влажные простыни после сна, озноб и обильное потоотделение могут свидетельствовать о возможном развитии онкологической патологии. Также чрезмерная потливость может быть вызвана определенными гормональными сбоями, низким уровнем сахара в крови, приемом некоторых лекарств или стрессом.

При раковой патологии ночная потливость имеет более стойкий и выраженный характер и сопровождается лихорадкой, в отличие от ее случайных периодических проявлений во время, например, менопаузы. У пациентов с онкологией эти симптомы часто сопровождаются другими проявлениями, такими как усталость или потеря веса.

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#тела
#рак
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Диетолог Королёва объяснила исключительную пользу капусты для пожилых
Диетолог Королёва: «Чтобы поддерживать естественную работу кишечника, нужна капуста»
31 июля 2023, 19:51

Фото: istockphoto.com/Seva_blsv

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что белокочанная капуста полезна для организма, в частности, для кишечника, в особенности её рекомендуется употреблять пожилым людям.
Более того, по словам эксперта, капуста – источник пищевых волокон.

«Они крайне необходимы в пожилом возрасте, когда перистальтика кишечника несколько замедляется. Чтобы поддерживать естественную детоксикацию и работу органа, нужна капуста», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королёва.

Также овощ полезен для нервной и сердечно-сосудистой систем.

А врач общей практики Сергей Алендеев для поддержания здоровья, в частности печени, рекомендовал употреблять брокколи, овсянку, творог, тыкву, а также зелёный чай.

«Лучше не пренебрегать консультациями с врачами и руководствоваться во многих вопросах простым здравым смыслом. Помните: всё хорошо в меру. И ещё одно важное правило: движение — это жизнь, и наоборот», — добавил в беседе с «Царьградом» специалист.

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#питание
#здоровье
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#диетолог
#врач
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Врач Филёва рассказала, как обезопасить себя от отёка Квинке
Врач Филёва: Отёк Квинке может быть опасен для жизни
31 июля 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/demaerre

Врач-дерматовенеролог Александра Филёва заявила, что отёк Квинке, являющийся аллергической реакцией, в ходе которой один из участков тела раздувается, редко, но может быть опасен для жизни.
Для того, чтобы обезопасить себя, по словам врача, необходимо тщательно следить за своим организмом, а при первых симптомах аллергии обращаться к специалисту.

«Главное — внимательнее следить за своим здоровьем и ограничить или полностью исключить контакт со значимым аллергеном. Если бурная реакция появилась хотя бы раз, следует записаться на приём к терапевту или аллергологу. Специалист назначит анализы, чтобы определить вероятный триггер, и подскажет меры специфической профилактики», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Филёва.

При этом, она перечислила симптомы отёка, которые могут угрожать жизни человека. Среди них затруднённое дыхание, хрипы, ощущение нехватки воздуха, распухшие губы, язык, глаза, учащённое сердцебиение, головокружение.

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