В Подмосковье провели операцию на мозг с пробуждением пациента

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подольске нейрохирурги провели микрохирургическую операцию по удалению опухоли головного мозга 56-летнему пациенту. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«С учетом того, что опухоль задевала речевые центры головного мозга, мы решили впервые в Подольской больнице провести операцию на открытом мозге с пробуждением пациента. Нашей целью было удалить опухоль и сохранить речевую функцию. <…> Сложность заключалась в максимально радикальном удалении опухоли с сохранением речевой функции мозга. Операция прошла успешно и заняла почти 7 часов», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.
Стоит отметить, что во время определения размеров опухоли с пациентом разговаривал лингвист. Период реабилитации больного займет шесть дней.
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Мира Полтева