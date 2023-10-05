В Подмосковье работает банк грудного молока для новорожденных

В Московском перинатальном центре продолжает работу индивидуальный банк грудного молока в отделении вскармливания. В среднем в банк поступает от 2 до 4 литров грудного молока за сутки, а рекорд - 7 литров. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.

Отделение грудного вскармливания с индивидуальным банком грудного молока с2021 года. Это сделано для облегчения кормления новорожденных детей , находящихся на лечении в реанимациях.





«Грудное молоко для недоношенных детей - это не просто питание, оно обогащено питательными веществами, защитными антителами и способствует здоровью и развитию младенцев, снижая риск осложнений <…>», – подчеркнула заместитель главного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасия Петрова.









По её словам, банк играет главную роль в случаях отсутствия возможности грудного вскармливания.





Стоит отметить, что создание банка грудного молока позволяет значительно уменьшить потребность использовать смеси для кормления малышей.







