В Подмосковье расширили перечень специальностей профессиональной премии для медработников

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С 2022 года на территории Подмосковья действуют меры поддержки медработников в виде профессиональных премий, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В 2023 году в рамках программ — «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат», премии будут выданы 150 медработникам.
«Мы не только стараемся привлекать новые медицинские кадры в нашу систему здравоохранения, но и поддерживаем тех, кто трудится в Подмосковье долгое время. С 1 июля мы открываем приём заявок на участие в профессиональной премии для медработников. Кроме того, в этом году мы расширили перечень специальностей – добавили врачей-хирургов и врачей-онкологов», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Претендовать на профессиональную выплату могут:акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи, врачи общей практики, оториноларингологи, офтальмологи, педиатры, врачи и фельдшеры скорой помощи, терапевты, медсестры/медбратья и другие.
Полный перечень специальностей, претендующих на получение профессиональной премии и ознакомиться с требования получения можно на сайте.
Приём заявок проводится до 15 августа дистанционно или очно.
В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.