В Подмосковье родились 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ появились на свет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Подмосковье с 27 ноября по 3 декабря проводятся профилактические мероприятия.
Стоит отметить, что сдать тест на ВИЧ можно анонимно в поликлинике по месту жительства. Кроме этого, благодаря антиретровирусной терапии можно сохранить здоровье как маме, так и будующему малышу.
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«Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ, тем более это занимает не больше 15 минут, абсолютно бесплатно и анонимно. Раннее обнаружение заболевания играет огромную роль в сохранении здоровья. <…> Терапия, соблюдение рекомендаций специалистов нашего центра позволяют женщине, имеющей положительный ВИЧ-статус, родить здорового ребенка», - отметил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
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Мира Полтева