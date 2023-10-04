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В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились 280 здоровых детей

04 октября 2023, 13:40
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

В Московской области с начала года родились 277 здоровых младенцев от ВИЧ-инфицированных матерей. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня каждая женщина с ВИЧ может родить здорового ребёнка. Если пациентка своевременно встает на учёт в женской консультации, проходит лечение в нашем Центре, выполняет все рекомендации и проходит терапию, то риск передачи вируса от матери к младенцу составляет менее 1%», – сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Как отметил медик, будущим родителям важно при планировании беременности пройти обследование на ВИЧ. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Новорождённый находится под наблюдением врачей до 1,5 лет.


Своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как матери, так и малышу. Лечение проводится бесплатно. Информацию о правилах постановки на учет в Московский областной Центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям можно узнать на сайте центра.

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Российские врачи смогут назначать пациентам БАДы
Юрист Груздев: врачи смогут выписывать рецепты на БАДы
04 октября 2023, 12:33

Фото: iStock/Alexey Koza

Врачи смогут назначать пациентам БАДы и выписывать рецепт на них. Об этом РИА Новости сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Уточняется, что мера одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. 

При этом, Груздев отметил, что медработники имеют право назначать только те БАДы, которые отвечают по качеству законодательству РФ и зарегистрированы в соответствии с ним. 

Кроме того, проектом запрещается распространять информацию о розничной торговле БАДами, в том числе и в дистанционной форме.

По словам Груздева, правительство РФ теперь может устанавливать качество БАДов, а также сырья для их изготовления. Также правительство наделяется правом устанавливать способы регистрации биологически активных добавок отечественных производителей. 

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#лекарства
#врачи
#пациенты
#рецепты
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В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав ужесточил контроль препаратов для прерывания беременности
04 октября 2023, 11:46

Фото: istock / fizkes

Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету. Информация об этом следует из приказа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон и циклопентолат», — указано в тексте приказа. 
Данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее Минздрав опубликовал пояснительную записку к проекту, в которой сообщалось, что внесение этих препаратов в перечень связно с продажей препаратов без рецепта. 

По мнению главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталии Долгушиной, домашнее применение препаратов для аборта может быть крайне опасно. Долгушина объяснила, что принимать такие средства нужно под строгим наблюдением врача.

Также отмечается, что предметно-количественный учет не повлияет на доступность средств экстренной контрацепции.

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#учёт
#препараты
#информация
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В Московской области проведут масштабную акцию по онкоскринингу
04 октября 2023, 11:46

Фото: Минздрав МО

На стадионе «Локомотив» в Дмитровском городском округе в предстоящую субботу, 7 октября, состоится масштабная акция по диагностике злокачественных новообразований. Онкоскрининг будет приурочен ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На стадионе будут работать мобильные флюорограф, маммограф, а также поликлиника. Принять участие в акции смогут все желающие жители Подмосковья старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результат исследований сообщат на месте. 
 
При необходимости пациента также направят на более углубленную диагностику. Для детей на стадионе проведут анимационную программу. 

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#минздрав мо
#здравоохранение
#онкология
#дмитров
#подмосковье
#московская область
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Врач Харитонов: После COVID-19 могут начаться проблемы в работе ЖКТ
04 октября 2023, 05:55

Фото: iStock/nensuria

Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов заявил, что люди, переболевшие COVID-19 могут столкнуться с проблемами в работе ЖКТ. Об этом пишет kp.ru.
Специалист пояснил, что к таким последствиям, в том числе, могут привести самолечение, бесконтрольный приём БАДов и различных препаратов.

«С другой стороны, негативное влияние на желудочно-кишечный тракт оказывает сам вирус. Он способен вызывать повреждение клеток желудка и кишечника, что может приводить к расстройствам пищеварения на фоне вирусной инфекции», — цитирует издание слова собеседника.

Кроме того, после коронавируса у пациентов до 12 раз повышается риск развития функциональных заболеваний органов пищеварения — синдрома раздраженного кишечника (СРК) и функциональной диспепсии (ФД). Во избежания таких последствий Харитонов посоветовал проходить вакцинацию и принимать только лечение, назначенное врачом.

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«Известия»: Российские врачи могут получить право назначать БАДы пациентам

#вирус
#врачи
#лечение
#здоровье
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Эндокринолог Шокур рассказала о проблемах с ЖКТ и давлением из-за орехов
04 октября 2023, 05:19

Фото: iStock/Premyuda_Yospim

Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, кому и чем может оказаться вредным частое употребление орехов. В разговоре с «Аргументами и Фактами» она напомнила, что орехи — это прежде всего высококалорийный продукт.
Специалист отметила, что калорийность и насыщенный вкус орехов может заставить человека забыть о контроле количества съеденного, что может быть чревато отравлением, а также потенциальным набором лишнего веса.

Кроме того, бесконтрольное употребление орехов может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в желудке, вздутие живота, повышенное газообразование (метеоризм) и нарушение стула.

Не следует забывать о риске аллергии, прежде всего на лесной и грецкий орехи, которая встречается  у 20% взрослых и 5% детей. Она может вызвать анафилактический шок, который сопровождается падением артериального давления, удушением или остановкой дыхания.

«У людей с генетической предрасположенностью к аллергенам ореха (отек Квинке) контакт даже со следовыми количествами может вызвать сильную реакцию», — отметила Светлана Шокур. 

Кроме того, по словам эндокринолога, категорически нельзя есть орехи в больших количествах тем, у кого имеются проблемы с пищеварением, сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что ореховые ядра в соли, карамели или сахарном сиропе могут спровоцировать повышение артериального давления и уровня глюкозы в крови.

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#врачи
#советы
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Диетолог Гинзбург назвал грибы, замедляющие старение
Диетолог Гинзбург: Грибы шиитаке и шампиньоны сдерживают процессы старения
04 октября 2023, 05:08

Фото: iStock/wwasilisa

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что грибы полезны за счёт витаминов в составе, однако их основное преимущество — пищевые волокна, которые поддерживают микрофлору кишечника. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Я рекомендую употреблять в пищу такие грибы, как шампиньоны и шиитаке. Последние исследования показали, что в них есть гликозиды, которые обладают противовоспалительным свойством и могут сдерживать процессы старения», — цитирует издание слова собеседника.

Гинзбург добавил, что грибы тяжело перевариваются в желудке, поэтому не должны быть ежедневным блюдом. Кроме того, некоторые грибы содержат токсичные вещества, сложно выводящиеся даже при кипячении и вымачивании. Чаще всего это старые или выращенные по особым методам грибы, пояснил диетолог.

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«Известия»: Российские врачи могут получить право назначать БАДы пациентам

#врачи
#грибы
#эксперт
#диетолог
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«Известия»: Российские врачи могут получить право назначать БАДы пациентам
04 октября 2023, 04:52

Фото: iStock/Yana_Tatevosian

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки (БАДы при выписывании рецептов пациентам. Такой законопроект, разработанный аппаратом правительства РФ, поддержал кабмин. Об этом в среду, 4 октября, пишет газета «Известия».
Опрошенные изданием врачи напоминают, что в настоящее время медик может лишь только порекомендовать человеку принять витамины или другие средства. При этом бесконтрольное употребление биодобавок может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

«Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов. Нужно наводить порядок в этой сфере», — заявил журналистам «Известий» Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma.

По мнению экспертов, в ближайшее время спрос будет увеличиваться на все БАДы. Это связано с тем, что значительный объем их продаж приходится на маркетплейсы, где требования ниже, чем в аптеках.

В целом же реализация добавок за последнее время увеличилась на 90,4%, достигнув 165,4 млн рублей без учета НДС. В лидерах БАДы с наиболее низкой ценой на рынке. В числе производителей данной продукции новосибирская компания «Биосан» и австрийская Ed.Haas.

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#рецепты
#врачи
#законопроект
#контроль
#витамины
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Фитнес-эксперт Рябинкова: Перед занятиями спортом нельзя пить чай и кофе
04 октября 2023, 02:43

Фото: iStock/djiledesign

Фитнес-экспресс Елена Рябинкова заявила, что перед занятиями спортом следует отказаться от употребления чая, кофе и других кофеиносодержащих напитков. Об этом пишет kp.ru.
«Лучше воздержаться от энергетиков во время тренировки, если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег. Они повышают уровень сахара и инсулина в крови. Через некоторое время после их приема захочется спать, а не тренироваться», — цитирует издание слова собеседницы.

Рябинкова порекомендовала во время тренировок пить негазированную воду, а под конкретные тренировочные задачи выбирать напитки, относящиеся к спортивному питанию.

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#диетолог
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#тренировки
#спортсмен
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Диетолог Глебов рассказал о пользе воды с лимоном
04 октября 2023, 01:16

Фото: iStock/Andrii_Zorii

Ежедневное питье воды с лимоном или лаймом полезно для здоровья человека, заявил врач-диетолог Дмитрий Глебов в разговоре с порталом Mednovelty.ru.
Специалист отметил, что лимонная вода полезна для организма, так как содержит нутриенты, регулирующие уровень сахара и инсулин-резистентность. Кроме того, она снижает уровень «плохого» холестерина и ускоряет прохождение желчи.

Такая вода, помимо прочего, обладает противогрибковыми и противоварикозными свойствами. А фитонутриенты из лимонного сока помогают при геморрое, варикозе, улучшают кровообращение и общий метаболизм.

Наконец, лимонная вода может помочь и в борьбе с онкологическими заболеваниями, поскольку существенно замедляет развитие и размножение раковых клеток.

Ранее диетолог Марият Мухина отметила, что употребление воды с лимоном способствует разжижению и уменьшению вязкости крови, так как лимонный сок расщепляет жиры в крови на гораздо более мелкие фракции.

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