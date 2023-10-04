В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились 280 здоровых детей

Фото: Минздрав МО
В Московской области с начала года родились 277 здоровых младенцев от ВИЧ-инфицированных матерей. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня каждая женщина с ВИЧ может родить здорового ребёнка. Если пациентка своевременно встает на учёт в женской консультации, проходит лечение в нашем Центре, выполняет все рекомендации и проходит терапию, то риск передачи вируса от матери к младенцу составляет менее 1%», – сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.Как отметил медик, будущим родителям важно при планировании беременности пройти обследование на ВИЧ. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Новорождённый находится под наблюдением врачей до 1,5 лет.
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Лора Луганская