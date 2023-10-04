В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились 280 здоровых детей

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки (БАДы при выписывании рецептов пациентам. Такой законопроект, разработанный аппаратом правительства РФ, поддержал кабмин. Об этом в среду, 4 октября, пишет газета «Известия».

«Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов. Нужно наводить порядок в этой сфере», — заявил журналистам «Известий» Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma.









В целом же реализация добавок за последнее время увеличилась на 90,4%, достигнув 165,4 млн рублей без учета НДС. В лидерах БАДы с наиболее низкой ценой на рынке. В числе производителей данной продукции новосибирская компания «Биосан» и австрийская Ed.Haas.