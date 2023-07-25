В Подмосковье с начала года открыли восемь кабинетов для пациентов с сердечной недостаточностью

«Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на 1-й очереди объектов — их 30. На эти цели направлено порядка 750 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.