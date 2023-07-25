В Подмосковье с начала года открыли восемь кабинетов для пациентов с сердечной недостаточностью

Фото: Минздрав МО
С начала года такие кабинеты посетили более 70 тыс раз. Всего в Подмосковье их работает 64. Восемь из них открыли в этом году в Воскресенской, Балашихинской, Домодедовской, Каширской, Коломенской, Одинцовской, Павлово-Посадской и Раменской больницах.
Если пациент состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом ХСН, он может самостоятельно записаться в кабинет через портал zdrav.mosreg.ru, врача-терапевта по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.
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