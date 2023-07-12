В Подмосковье с начала года получили онлайн 70 тыс медицинских справок

Фото: Минздрав МО
Жители Московской области с начала года оформили онлайн более 70 тыс медицинских справок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо перейти в электронную регистратуру, в раздел «Справки», заполнить и отправить заявку. Медсправка появляется в личном кабинете пациента на региональном портале «Госуслуги». Сертификат о профилактических прививках формируется автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа.
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