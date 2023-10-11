В Подмосковье с начала года после ЭКО родились более 1,3 тыс детей

Фото: Минздрав МО
Благодаря современным репродуктивным технологиям, таким как ЭКО и криоперенос, в Подмосковье с начала года родились уже более 1,3 тыс детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС. Доступны процедуры экстракорпорального оплодотворения и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохранённые в специальном температурном режиме.
Процедура реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в нацпроект «Демография».
Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО размещена на сайте министерства по ссылке.
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Лора Луганская