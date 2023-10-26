В Подмосковье с начала года поступило 100 единиц современного медоборудования

Фото: пресс-служба министерства зравоохранения Московской области
«<…>Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году уже поставили 100 единиц оборудования для диагностики и лечения онкологии на сумму порядка 470 млн рублей. А всего за 3 года поставили 399 единиц. <…>», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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