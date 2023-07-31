В Подмосковье с прошлого года заменили более 60 рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов

Фото: Минздрав МО
В Московской области заменили уже 61 единицу устаревших рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Трёхлетняя программа по замене аналоговой тяжёлой техники на цифровую реализуется с прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Благодаря программе в Подмосковье установлен 61 цифровой маммограф, флюорограф и рентген-аппарат взамен аналоговых. А всего до конца будущего года планируем заменить ещё 217 таких аппаратов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Так, новый рентген-аппарат отечественного производства появился в Ступинской больнице. На нём круглосуточно проводятся исследования пациентам травмпункта и приёмного отделения, которое находится в том же здании. Пропускная способность – до 150 человек в сутки.
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Лора Луганская