В Подмосковье сделали неонатальный скрининг 53 тысячам новорожденных

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«До начала этого года неонатальный скрининг включал 5 генетических заболеваний, а теперь он состоит из 36. Важно, что обследование позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и своевременно начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами, особенно необходимое в первый год жизни. С начала года в Подмосковье обследовали уже свыше 53 тыс. детей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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