В Подмосковье снижается заболеваемость алкоголизмом

Хирургический корпус № 2 является старейшим стационарным корпусом на территории больничного городка, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Корпус построили в 1937 году. После проведения работ в нём разместят Региональный сосудистый центр: неврологическое отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, кардиологическое отделение и отделение сердечно-сосудистой хирургии. Пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, смогут проходить здесь первый этап реабилитации. После завершения работ корпус сможет принять на госпитализацию 170 пациентов.

По проекту запланированы 2-3 местные палаты с санузлом.

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