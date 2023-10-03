В Подмосковье снижается заболеваемость алкоголизмом

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«Уже несколько лет мы наблюдаем позитивную динамику по сокращению количества тех, кто страдает от алкоголизма. Так, заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил психиатр-нарколог Виталий Холдин.
Специалисты рекомендуют прививать правильные привычки и здоровое отношение к трезвости как норме жизни детям с раннего возраста.
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