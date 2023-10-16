В Подмосковье снизилась заболеваемость туберкулезом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение. За 9 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 5,5%», -отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.
Стоит отметить, что стационарная помощь туберкулезным больным оказывается круглосуточно в шести отделениях на 900 коек в общей сложности.
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