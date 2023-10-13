В Подмосковье спасли мужчину с абсцессом в сердце

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Операция длилась 6 часов. Ее суть заключалась в протезировании двух сердечных клапанов и реконструкции части структур сердца. Они были изъедены инфекцией и частично разрушены. <…>Это технически очень сложная операция. В Московской области такое вмешательство было проведено впервые», - подчеркнул заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.
Стоит отметить, после такой сложной операции в реабилитации пациент не нуждается.
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