Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье спасли мужчину с абсцессом в сердце

В Подмосковье спасли мужчину с абсцессом в сердце

13 октября 2023, 09:56
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные кардиохирурги удалили гнойные очаги в сердце у 52-летнего пациента. Об этом сообщила пресс-служба Минздава МО.
Ранее у пациента была обнаружена патология – инфекционный эндокардит, который приводит к развитию абсцесса.

«Операция длилась 6 часов. Ее суть заключалась в протезировании двух сердечных клапанов и реконструкции части структур сердца. Они были изъедены инфекцией и частично разрушены. <…>Это технически очень сложная операция. В Московской области такое вмешательство было проведено впервые», - подчеркнул заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

Кроме этого, врачи МОНИКИ заменили поврежденные очагами инфекции ткани сердца «заплатками» животного происхождения.

Стоит отметить, после такой сложной операции в реабилитации пациент не нуждается.

Читайте также:

В Подмосковье из кишечника малыша достали 15 магнитов и спасли от токсического шока

В Домодедово врачи спасли женщину с гнойным панкреатитом

Можайские травматологи собрали по частям придавленную деревом ногу пациента
#врачи
#операция
#пациент
#моники
#операции
#подмосковье
Читайте нас в
Эксперт назвал ежедневные разрушающие сексуальную жизнь привычки
Профессор Хакетт предупредили мужчин о вредных привычках, влияющих на эрекцию
13 октября 2023, 08:53

Фото: istock / PeopleImages

Некоторые привычки могут приводить к эректильной дисфункции у мужчин. Об этом предупредил профессор Джефф Хакетт в беседе с изданием Huffington Post.
Хакетт рассказал, что на мужское здоровье плохо влияет пристрастие к жирной пище,сладостям, алкоголю и курению. Жирная еда забивает артерии, что может приводить к атеросклерозу. Эксперт объяснил, что сосуды сужаются, из-за этого приток крови к половому органу уменьшается и достичь эжрекции становится сложнее. Также сосуды сужает употребление никотина. Алкоголь и сладости повышают кровяное давление и уровень холестерина и снижают уровень тестостерона. Это может приводить к набору веса и снижению либидо.

Также он назвал фактором, влияющим на сексуально здоровье мужчины, стресс, так как уровень гормона адреналина повышается, а половой гормон тестостерон вырабатываются значительно хуже.

Ранее консультант по сексуальным и семейным отношениям Керим Костоев рассказал почему не хочется секса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов

Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном

Не сиди на холодном, отморозишь придатки: Гинеколог развеяла главный женский миф

#эксперт
#алкоголь
#здоровье
#еда
#сладости
#мужчины
#стресс
#секс
Читайте нас в
Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности
13 октября 2023, 05:27

Фото: iStock/Kostikova

Здоровье ребёнка должно стать заботой будущих родителей ещё на этапе подготовки и планирования беременности, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.
«Это характеризует настрой семьи на здорового ребенка и на свое собственное здоровье прежде всего <...> Это наша социальная ответственность, которую надо не просто рекомендовать, а пропагандировать и делать обязательно», — отметил Горев.

Кроме того, врач отметил, что осознанное родительство и материнство также формируют и родительскую ответственность за судьбу будущего ребёнка.

Ранее лидер партии ЛДПР и депутат Леонид Слуцкий предложил внести новое льготное правило для беременных женщин в России, которое заключается в создании отдельных регистрационных стоек в аэропортах, предназначенных для обслуживания беременных пассажиров без необходимости стоять в очереди.

Читайте также:

В России предложили новую льготу для беременных

Гинеколог Казакова назвала норму набора веса во время беременности

Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных
#беременные женщины
#дети
#здоровье
#советы
#материнство
Читайте нас в
Россиянам раскрыли, как справляться с болью в суставах
Мясников: Помогают специальные упражнения
12 октября 2023, 18:49

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников рекомендовал при ревматизме и боли в суставах делать специальные упражнения.
Также, по его словам, могут помочь хондропротекторы.

«Если хондропротекторы не справляются с болью в суставах после полугода применения, нет смысла продолжать их принимать. Лечение артрита кистей рук также включает применение препаратов нестероидного происхождения, которые обладают обезболивающим и противовоспалительным действием, таких, как диклофенак или ибупрофен», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Для того, чтобы минимизировать боли при ревматизме специалист посоветовал чаще двигаться, разрабатывать каждый сустав в течение дня, упражнять плечи, локти, кисти, тазобедренные суставы, колени и голеностоп. Кроме этого, важно не игнорировать боль и уделять внимание прямой спине.

Читайте также:

Мясников заявил о способе предотвращения новой пандемии

Врач Мясников рассказал, что приводит к заболеваниям печени

Мясников: Смартфоны могут привести к раку мозга
#лечение
#здоровье
#рекомендации
#врач
Читайте нас в
В Подмосковье из кишечника малыша достали 15 магнитов и спасли от токсического шока
12 октября 2023, 16:26

Фото: Минздрав МО

Хирурги Раменской больницы спасли жизнь полуторагодовалого ребёнка, достав из его кишечника 15 магнитов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Мальчик поступил в приёмный покой в тяжёлом состоянии с высокой температурой, вздутием живота и слабостью. Он отказывался от пищи. Врачи выявили у маленького пациента 15 инородных предметов в брюшной полости. Позже выяснилось, что это магниты. Потребовалось два часа, чтобы достать их. 
 
В ходе хирургического вмешательства было выявлено шесть отверстий тонкого кишечника. Соединившись между собой, шарики привели к разрыву стенок кишки и к тяжёлому перитониту. Для такого маленького ребёнка это очень тяжёлая и опасная травма, отметили в ведомстве. В итоге все магниты были извлечены, а отверстия ушиты. 
 
Однако из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью через четверо суток у пациента развился инфекционно-токсический шок. С помощью санитарной авиации малыша доставили в реанимацию МОНИКИ им. Владимирского для проведения интенсивной терапии и контроля состояния. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан.
 
Читайте также:

Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков

Более полумиллиона детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

В Домодедово спасли врачи спасли женщину с гнойным панкреатитом
#минздрав мо
#здравоохранение
#ребёнок
#хирург
#раменский городской округ
#моники
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве медкластеров России и Турции
12 октября 2023, 16:03

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

В городском округе Дубна прошла на XII Всероссийская научно-практической конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы».
В рамках мероприятия медицинские кластеры России и Турции подписали«Соглашение о сотрудничестве в сферах производства и обращения медицинских изделий и лекарственных средств». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.

Соглашение заключили председатель совета директоров Медицинского кластера OSTIM Ближневосточного центра предпринимательства и торговли Фатин Дагчинар, директор АНО «Центр изучения современной Турции»  Амур Гаджиев, председатель Совета Медико-технического кластера Московской области Александр Шибанов и гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

На конференции присутствовали 23 заинтересованные компании из Турции.

Стоит отметить, что пятилетнее соглашение рассчитано на взаимодействие в развитии экспорта медицинских изделий, лекарств и БАДов между странами и реализацию совместных проектов.

Читайте также:

Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков

Более полумиллиона детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

В Подмосковье с начала года после ЭКО родились более 1,3 тыс детей
#подмосковье
#дубна
#оэз
#соглашение
#компании
#россия
#турция
#сотрудничество
Читайте нас в
Диетолог раскрыла диету, которая поможет справиться с депрессией
Диетолог Павлюк призвала есть при депрессии орехи и хлеб
12 октября 2023, 15:44

Фото: IStock/yacobchuk

Справиться со стрессом может помочь еда. Но чтобы не навредить организму, нужно правильно подойти к выбору питания. Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», какие продукты помогут снизить уровень стресса.
По словам специалиста, благоприятно влияет на организм во время стресса и депрессии средиземноморская диета. Она наполнена фруктами цельнозерновыми продуктами и орехами.
«Средиземноморская диета с орехами связана с благотворным влиянием при стрессе, при депрессии. Нужно, чтобы была какая-то цельнозерновая каша или хлеб, овощи, фрукты разные, грамм 30-40 орехов в день», — сказала диетолог.
Наталья Павлюк отметила, что часто при стрессе человек перестает чувствовать удовлетворение от еды. В этот период человек может «скатиться» в переедание.
«В этой ситуации мы уже стараемся либо вредную еду заменить полезной, либо просто ограничить эту еду, например, можно разрешить съесть себе любимую конфету, но она должна быть одна. Если человек запрещает себе что-то – это только усугубляет ситуацию», — сказала специалист.
Читайте также: 

Шведский стол соцсетей: нутрициолог обвинила блогеров в ожирении подростков

Россиянам рассказали, чем могут быть опасны орехи

Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
#диета
#хлеб
#овощи
#диетолог
#фрукты
#стресс
#депрессия
Читайте нас в
Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков
12 октября 2023, 14:30

Фото: Минздрав МО

Компенсацию аренды жилья в Московской области оформили уже более 16 тыс медицинских работников государственных учреждений здравоохранения. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Компенсация составляет 20 тыс рублей и выплачивается каждый месяц. Получить её могут представители 18 специальностей.
«Целый комплекс мер соцподдержки доступен медработникам Подмосковья. Это программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и другие. Но компенсация аренды жилья – самая востребованной. С начала года благодаря программе в наши учреждения трудоустроились более 1,2 тыс медработников», – уточнила Стригункова.  
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
 
Читайте также:

В Домодедово спасли врачи спасли женщину с гнойным панкреатитом

В Подмосковье с начала года после ЭКО родились более 1,3 тыс детей

Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном
#минздрав мо
#медики
#социальная поддержка
#светлана стригункова
#жильё
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Более полумиллиона детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье
12 октября 2023, 14:20

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье вакцинацию от гриппа с начала кампании прошли уже более 500 тыс детей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Для удобства дети могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детсаду. Пере этим врач проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний», – отметила Стригункова, которую цитирует пресс-служба подмосковного Минздрава.    
В ведомстве напомнили, что записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат в поликлинике. 
 
Читайте также:

В Домодедово спасли врачи спасли женщину с гнойным панкреатитом

В Подмосковье с начала года после ЭКО родились более 1,3 тыс детей

Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном
#минздрав мо
#прививка
#вакцинация
#грипп
#дети
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Врач назвал главные симптомы трудновыявляемого вида рака груди
Онколог-маммолог Федосейкин рассказал россиянкам о первых симптомах рака груди
12 октября 2023, 13:55

Фото: istock /spukkato

Хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказал россиянкам о первых симптомах трудновыявляемого на начальных стадиях онкологии груди.
Врач объяснил, что редкие боли в груди могут быть связаны со скорым началом менструации, маститом, мастопатией, болезнями позвоночника, травмами, а также некачественными или неподходящим нижним бельем. Но изредка это может свидетельствовать об онкологии молочных желез.

«Большинство­ уплотнений в молочной железе добро­качественные. Чаще всего это мастопатия, липома (скопление жировых клеток), киста, фиброаденома (доброкачественная опухоль в виде плотной и безболезненной подвижной горошины», — успокоил врач.
Врач объяснил, что действительно тревожными признаками являются выделения из сосков жидкости желто-оранжевого или кровянистого цвета, изменение формы груди, изменения внешнего вида сосков, изменения кожи груди, а также возникновение сыпи или покраснений. 

Федосейкин также напомнил, что женщинам от 18 до 80 лет необходимо проходить осмотр у маммолога каждый год. 

Читайте также: 
Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов

Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном

Не сиди на холодном, отморозишь придатки: Гинеколог развеяла главный женский миф

#изменения
#врач
#опухоль
#рак
#онкология
#женщины
Читайте нас в
Достижения.рф