В Подмосковье спасли мужчину с редкой опухолью спинного мозга

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подольске нейрохирурги спасли мужчину с редкой опухолью спинного мозга. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
45-летний мужчина поступил в подольскую больницу с болью в шейном отделе позвоночника, неловкость в движениях рук и периодическим неудержанием мочи.
В ходе МРТ у пациента выявили опухоль спинного мозга, которая относится к редким видам опухоли.
Стоит отметить, что на сегодняшний день пациенту проводят восстановительное лечение, также он готовится к выписке.
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В ходе МРТ у пациента выявили опухоль спинного мозга, которая относится к редким видам опухоли.
«<…>Во время 4-часовой операции врачу-нейрохирургу Акмалу Нематбоеву и кандидату медицинских наук Петру Зеленкову удалось выполнить тотальное микрохирургическое удаление опухоли с сохранением проводящих путей спинного мозга. Для этого использовался нейрофизиологический мониторинг, который позволилв режиме реального времени оценивать функциональную целостность нервных проводников, затем была проведена пластика позвоночного канала», - отметил заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский.
Стоит отметить, что на сегодняшний день пациенту проводят восстановительное лечение, также он готовится к выписке.
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Мира Полтева