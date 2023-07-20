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В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии

20 июля 2023, 16:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках регионального проекта «Стоматология: перезагрузка», специалисты стали проходить диагностику новообразований полости рта.

Такая мера позволяет обнаружить развитие опасных патологий на ранних стадиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2023 году охваты люминесцентной стоматоскопии онкоскринингом полости рта выросли в семь раз.


«Современная и качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии, в том числе злокачественных новообразований. За 2023 год было проведено более 100 тыс. онкоскринингов полости рта пациентам в Московской области. Это позволило на 8% увеличить выявление на ранней стадии онкологии полости рта по сравнению с прошлым годом», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Специалисты проводят люминесцентную стоматоскопию с помощью специальной лампы и очков. Это исследование помогает выявить любое отклонение от нормы.

Такая диагностика проводится врачом-стоматологом бесплатно в стоматполиклиниках, участвующих в проекте «Стоматология: перезагрузка».

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#Минздрав
#рак
#рак полости рта
#новообразование
#диагностика
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Российские и китайские учёные будут вместе работать над выращиванием тканей организма
20 июля 2023, 13:49

Фото: iStock/Natali_Mis

Учёные МГМУ им. Сеченова совместно с китайскими коллегами открыли две лаборатории для исследований по выращиванию различных тканей организма. Об этом рассказал директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета, доктор химических наук Пётр Тимашев в интервью «Газеты.Ru».
Он уточнил, что первая лаборатория открылась в Медицинском университете Цзуньи. Там будет проводится работа по развитию технологий лечения ожоговых и других повреждений кожи. А вторая лаборатория расположилась в Девятом Народном госпитале Шанхая, где российские учёные совместно с китайскими пластическими хирургами будут работать над восстановлением челюстно-лицевых тканей и кожи.

«Так как в Сеченовском Университете большой объем наработок, их интересуют уже готовые продукты и технологии, для которых не надо проводить фундаментальные исследования. А нас там интересует проведение более тщательных исследований на животных моделях», – объяснил Тимашев в беседе с «Газета.Ru».

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#учёные
#медицина
#Россия
#Китай
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Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе соли
20 июля 2023, 13:28

Фото: iStock/dusanpetkovic

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, в каких случаях соль может быть полезна.
Натрий, который является одним из компонентов соли, позволяет поддержать сердечно-сосудистую систему, поэтому, употребляя соль в допустимых пределах, можно ​помочь организму.

«Когда человек активно тренируется, либо стоит сильная жара на улице, он теряет достаточно много жидкости, и натрий из организма тоже очень быстро уходит. В этом случае нарушение стабильности уровня воды, электролитов может привести к проблемам в работе сердца и в целом нехорошему самочувствию. Поэтому здесь умеренное потребление соли может быть полезно», – уточнил эксперт в беседе с Москва 24.

При этом важно помнить, что избыточное употребление соли может вызвать обратный эффект и навредить организму, поэтому необходимо придерживаться нормы.

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#соль
#здоровье
#диета
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Солнечногорские врачи прооперировали беременную с редкой патологией
20 июля 2023, 10:53

Фото: Istockphoto / gpointstudio

Врачи Солнечногорской больницы удалили кисту яичника женщине на девятом месяце беременности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
1-летняя пациентка поступила в стационар на 34-й неделе беременности. Она жаловалась на боли в пояснице и животе, тошноту и рвоту. После обследования у пациентки выявили новообразование между мочевым пузырём и передней стенкой матки размером 7х5 см. Выяснилось, что женщина не стояла на учёте в женской консультации и не наблюдалась у врача.
«Во время операции выявили перекрут кисты правого яичника и спаечный процесс. После удаления кисты и разделения спаек было проведено кесарево сечение. Родился здоровый доношенный малыш весом 3480 г и ростом 53 см», – рассказала заведующая акушерским отделением больницы Людмила Алиманова.
 Она подчеркнула, что перекрут кисты яичника – крайне редкое осложнение. Его трудно диагностировать во время беременности.

 Сейчас женщина и ребёнок уже выписаны из больницы. А врачи напомнили о важности регулярного посещения врача-гинеколога в период беременности. 

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#Минздрав МО
#здравоохранение
#Солнечногорск
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Сомнолог Кудинов объяснил, почему на работе нужно спать
20 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/fizkes

Дневной сон – благо, которое доступно не каждому. В Международный день дневного сна, который отмечается 20 июля, сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, почему важно спать днем и как правильно это делать.
По словам специалиста, дневной сон наполняет человека работоспособностью и снимает усталость. Но спать нужно определённое количество времени, чтобы добить такого эффекта.
«Дневной сон – вещь полезная, если его продолжительность не больше 40 минут, а лучше – в районе 20 минут. Тогда мы не уйдём в другие стадии сна, более глубокие, и этот сон будет приносить облегчение. Дневной сон предназначен как раз для снятия усталости, повышения работоспособности, увеличения реакции. Не зря сегодня это считается необходимой мерой. Это действительно улучшает качество работы сотрудников», — сказал Павел Кудинов в беседе с «Радио 1».
Сомнолог добавил, что при проваливании в более глубокие стадии сна днём, лучше уделить сну 1,5 часа. Но в этом случае дневной сон не поможет избавиться от усталости.
«Лучше спать в таком положении, чтобы точно не провалиться в глубокие стадии. То есть лёжа спать не рекомендуется. Можно это делать полусидя, чтобы точно проснуться через 20-40 минут», — добавил специалист.
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#сон
#сомнолог
#Павел Кудинов
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Эндокринолог Юрочкин: сильная сонливость указывает на неожиданные проблемы
20 июля 2023, 05:50

Фото: iStock/RollingCamera

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин перечислил симптомы скопившихся в организме токсинов. Они заставляют человека чувствовать себя вялым, слабым и сонливым.
Токсичные вещества попадают в организм самыми разными путями — из пищи, воды, воздуха, плесени, одежды и так далее. Но выявить их, если не сдавать анализы, можно только тогда, когда появляются те или иные симптомы. К ним могут относиться проблемы с кожей, проблемы с пищеварением, внезапный набор веса, запах изо рта. Отдельно доктор Юрочкин остановился на сонливости как симптоме.

«Если вы спите более семи-восьми часов и не чувствуете бодрости в течение дня, возможной причиной этого являются токсины. Нехватка энергии, вялость, сонливость — это следствие того, что организм задействует свои ресурсы для избавления от нежелательных веществ», — отметил медик.

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#сонливость
#эндокринология
#советы врача
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В поликлинике Химок к родам подготовили около 600 беременных
19 июля 2023, 20:00

Фото: администрация г. о. Химки

В химкинской поликлинике «Мама и малыш» за полтора года к родам подготовили около 600 женщин. В учреждении разработана обучающая программа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«После наступления беременности у женщин возникает множество вопросов. Врачи отмечают, что подобные лекции помогают обрести будущей маме уверенность перед родами, помогают выстроить гармоничные отношения в семье уже после появления ребёнка», – сказала депутат химкинского Совета, председатель городского Союза медсестёр Надежда Смирнова.  
Врач-педиатр рассказывает будущим родителям о правилах ухода за новорождёнными, о необходимости заботы о себе в период беременности и родов.

Поликлиника «Мама и малыш» открылась в 2021 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Она оснащена новейшим оборудованием – аппаратами ЭКГ, УЗИ, КТГ и кардиомониторами. Благодаря этому врачам удается на ранних стадиях выявить возможные патологии у беременных и оперативно начать лечение.

В медучреждении совмещены женская консультация и кабинет здорового ребёнка.
«Строительство, ремонт и обеспечение медицинских организаций – одно из приоритетных направлений в нашем округе. За 10 лет в Химках открыли восемь поликлиник и столько же медицинских подразделений. В этом году капитально ремонтируют роддом на Ленинском проспекте», – поделилась депутат Совета городского округа Химки Юлия Мамай.  
В текущем году ввести в эксплуатацию после капремонта планируют 33 объекта здравоохранения: 13 поликлиник, 19 больниц и медицинский колледж.

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#Химки
#поликлиника
#беременность
#роды
#дети
#женщины
#здравоохранение
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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ВОЗ оценила риск заражения человека птичьим гриппом от кошек
19 июля 2023, 19:32

Фото: istockphoto/Alena Iagupa

Всемирная организация здравоохранения считает минимальной возможность передачи вируса птичьего гриппа (H5N1) от кошки человеку. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее власти Польши уведомили ВОЗ о 30 выявленных случаях заражения кошек вирусом птичьего гриппа. Источник возникновения заболевания пока остается неизвестным, передает РИА Новости. Это сообщение прокомментировал руководитель ВОЗ. Он отметил, что организация характеризует риск заражения вирусом H5N1 от кошек как низкий для человека в целом и от низкого до умеренного для владельцев кошек и ветеринаров без использования необходимых средств индивидуальной защиты.

Как подчеркнул Гебрейесус, вирус H5N1 вызывает дополнительную озабоченность, так как установлено, что он очень опасен для людей, хотя и не подтверждено, что он легко передается от человека к человеку.

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#Гебрейесус
#вирус
#птичий грипп
#кошки
#человек
#воз
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Учёные разработали безоперационный метод диагностирования рака
19 июля 2023, 16:26

Фото: iStock/tonefotografia

Учёные нашли способ определять тип рака без хирургического вмешательства. Об этом сообщил руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота в беседе с Газета.ru.
В МГМУ им. Сеченова начали применять «цифровую биопсию» – это способ, который без вмешательства хирурга позволяет определить тип опухоли, а также помогает понять доброкачественное или злокачественное новообразование у пациента. 

Биопсия представляет собой взятие тканей пациента для дальнейшего анализа. Но, поскольку эта операция бывает травматичной, её используют редко. Врачи долго пытались найти способ безболезненно выполнять этот важный анализ, поэтому изобретение российских учёных внесёт большой вклад в развитие медицины и позволит вылечить большое количество людей.

«Это метод, который извлекает большое количество разнообразных признаков из медицинских изображений с использованием специализированных алгоритмов. Рентгенологические или КТ-снимки состоят из черных и белых точек, которые имеют свою интенсивность. Любое изображение в 2D-режиме состоит из мельчайших точек, где единицей является пиксель. В 3D-режиме — это воксель. Эти точки формируют какой-то узор. Этот узор можно сопоставить с картой тела, — расположением нервов, сосудов и сделать вывод», — объяснил Сирота в интервью «Газете.ru».

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#здоровье
#рак
#биопсия
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Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга
19 июля 2023, 16:09

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Враг-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью Pravda.ru назвала продукты, улучшающие работу мозга.
На первом месте стоит дикая голубика. Она улучшает микроциркуляцию, благодаря своим антиоксидантным действиям.

Также необходимо пить зелёный чай, поскольку он содержит антиоксиданты, предотвращающие окисление. Они не допустят разрушение клеток мозга, пояснила Соломатина в беседе с Pravda.ru.

Кроме того, диетолог советует употреблять в пищу рыбу, богатую омега-3. В первую очередь стоит обратить внимание на жирную рыбу, такую как сёмга, лосось, форель, но диетолог порекомендовала есть и свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины.

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#здоровье
#продукты
#сердце
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Подмосковье ищет медработников