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В Подмосковье стартовал междисциплинарный форум по детской реабилитации

30 ноября 2023, 15:36
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области открылся форум «Комплексная реабилитация сегодня – здоровое поколение завтра». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
30 ноября в Доме правительства Московской области открылся II Междисциплинарного форума по детской реабилитации: «Комплексная реабилитация сегодня – здоровое поколение завтра».

«В форуме принимают участие более 300 врачей, педагогов и социальных работников Московской области и других регионов. Такая совместная работа приведет к важным и плодотворным диалогам, в результате которых мы сможем разработать стратегии и рекомендации, призванные улучшить качество жизни самого ценного, что у нас есть – детей. Я уверена, что форум поможет нам внести неоценимый вклад в дальнейшее развитие ранней помощи и реабилитации в регионе», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


В рамках форума участники смогут пройти мастер-классы и тренинги, а также прослушать ряд образовательных лекций. Мероприятие направлено на обмен опытом и разработка мер, которые направлены на совершенствование комплексной реабилитации детей с ОВЗ.

Стоит отметить, что на форуме также работает выставка на которой желающие смогут ознакомиться с уникальным оборудованием, которое используется в перинатальных центрах и стационарах Московской области.

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Сексолог рассказала, как мужчины оценивают женщин в постели
Daily Mail: Сексолог Кокс рассказала, как мужчины оценивают женщин в постели
30 ноября 2023, 15:20

Фото: istock / Andrii Lysenko

Сексолог Трейси Кокс рассказала, как мужчины оценивают женщин в постели. Что важно для мужчин, а на что они не обращают внимания, эксперт рассказала изданию Daily Mail.

Она заявила, что мужчины оценивают на что женщина способна в постели, но не говорят об этом вслух. В первую очередь Кокс призвала женщин перестать переживать по поводу внешности. По словам сексолога, мужчины, кончено же, смотря на внешний вид девушки. Но если он влюблен, то может вовсе не замечать недостатков и принимать женщину такой, какая она есть.

«Если же речь идет о сексе на одну ночь, мужчине и вовсе плевать. Он просто рад, что смог добиться своего», — отметила эксперт.
Она также обратила внимание на то, что мужчины очень любят уверенных в себе дам, так как такие девушки чаще инициируют секс, испытывают оргазм и любят экспериментировать.

Кокс заявила, что если женщина ведет себя скованно, то многие мужчины не будут прямо говорить об этом, но наверняка заметят и начнут волновать из-за отсутствия взаимности в постели.

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#секс
#эксперт
#женщина
#мужчины
#отношения
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Вьетнамка 50 лет пьёт только воду и безалкогольные напитки
30 ноября 2023, 15:07

Фото: .istockphoto/Andrii Zorii

Жительница Вьетнама вот уже 50 лет живет только на воде и безалкогольных напитках.
Об этом пишет Dantri. При таком рационе она чувствует себя прекрасно, по её словам. 

Буй Тхи Лой говорит, что она начала такую диету в 1963 году. В тот год её ударила молния во время восхождения на гору. Женщина лишилась сознания, а когда очнулась, уже не могла есть пищу и начала есть только подслащённую воду.

В 1970 году женщина совсем отказалась от твердой пищи. Запаха еды уже достаточно, чтобы вызвать у вьетнамки приступ тошноты. Но для своей семьи она готовила еду. По мнению врачей, здоровье женщины в норме.

Буй не советует никому повторять ее опыт. В безалкогольных напитках содержится много сахара, что очень вредно для нормального человеческого организма. 

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#здоровье
#новости
#вода
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Выплаты по уходу за инвалидами получают более 2 тыс жителей Подмосковья
30 ноября 2023, 15:00

Фото: Минсоцразвития МО

Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом получают свыше 2 тыс жителей Подмосковья. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Получатели выплаты – люди, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома вместо направления его в интернат. Выплата перечисляется каждый месяц и составляет 27 тыс рублей», - уточнила Болатаева.
Как пояснили в Минсоцразвития, такой уход требует постоянного присутствия. Чаще всего ухаживающий за инвалидом не может работать. В этом случае можно оформить и долговременный уход, когда есть возможность пройти бесплатное обучение и трудоустроится в социальном центре. 
«С начала года на эту меру поддержки из регионального бюджета выплатили более 440 млн рублей», – добавила Болатаева
Выплату по уходу могут получить жители региона от 18 до 65 лет, ухаживающие дома за инвалидом 1 или 2 группы. Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг.
 
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#московская область
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Стоматолог Егорова рассказала, как современные сканеры помогают жителям Московской области
Стоматолог Егорова назвала главные достижения Московской области
30 ноября 2023, 13:54

Фото: IStock/alfexe

Область стоматологии в Подмосковье постоянно совершенствуется. Специалисты стремятся внедрить в работу современные цифровые технологии и усовершенствовать профилактику тяжёлых заболеваний. На VII Съезде терапевтов Московской области заведующая кафедрой ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского Марина Егорова рассказала, как и где применяют технологии в регионе.
По словам специалиста, МОНИКИ – единственный в России институт, на базе которого есть принтеры по лазерному спеканию и печати по металлу. Это позволяет обучать  специалистов по новым, современным технологиям.
«Два года назад на базе консультативно диагностического центра организовано стоматологическое отделение сложных случаев, в котором принимаются сложные пациенты. В отделении есть возможность на новом уровне делать слепки, которые раньше делали при помощи альгинатных и силиконовых масс. Сегодня у нас есть интраоральный сканер и зуботехнический сканер, который позволяет сделать это быстрее и качественнее», — отметила Егорова.
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#моники
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#стоматология
#подмосковье
#врачи
#технологии
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Главный гематолог Подмосковья рассказала, как регион борется с гемофилией и анемией
Гематолог Митина рассказала, как в Подмосковье борются с гемофилией и анемией
30 ноября 2023, 13:06

Фото: Екатерина Шмакова

В России и мире становится всё больше людей с дефицитом железа в организме, что, в свою очередь, приводит к анемии. Это состояние, когда снижается количество эритроцитов и уровень гемоглобина. Также в обществе до сих пор существует проблема гемофилии. О том, как бороться с этими заболеваниями на VII Съезде терапевтов Московской области рассказала руководитель отделения клинической терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, главный внештатный гематолог Московской области Татьяна Митина.
По словам специалиста, железодефицитная
анемия – распространённое состояние не только в России, но и в мире. Заболевание становится массовым, в том числе из-за социально-экономических процессов.

«Помимо прочего, оно обусловлено также социально-экономическими процессами, которые проявляются в виде недостатка питания, в том числе белкового. Из-за этого люди испытывают дефицит железа», — отметила гематолог. 
Митина подчеркнула, что вторым вызовом общества является гемофилия. На форуме специалист представила доклад, в котором рассказала как выявить заболевание, как наблюдать таких специалистов и какие препараты назначать.

«Когда ребёнок рождается с гемофилией, он сразу попадает в поле внимания врачей и до 18 лет наблюдается у детского гематолога, получает всю необходимую терапию и обследование. А дальше ребёнка выпускают во взрослую жизнь, и зачастую бывает, что пациент снимается с детского учёта и может отправиться в свободное плавание. Чтобы такого не было, нужно этого пациента поставить на учёт, чтобы он получал правильные препараты», — добавила Митина. 
Специалист подчеркнула, что в Московской области создан регистр пациентов с гемофилией, а обеспеченность факторами свёртывания крови Подмосковья можно назвать лучшей в стране и среди развитых европейских стран.

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#пациент
#препараты
#кровь
#врачи
#подмосковье
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В Подмосковье поступило свыше 260 единиц стерилизационного оборудования
30 ноября 2023, 12:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 260 единиц стерилизационного оборудования поступило в подмосковные больницы с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Стерилизационное оборудование предназначено для дезинфекции медицинских инструментов. Также поступили сухожаровые шкафы, паровые и плазменные стерилизаторы.

«Новое стерилизационное оборудование поступило в 36 наших медицинских организаций – в общей сложности 264 единицы. Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов, проводить дезинфекцию помещений. На закупку медтехники было направлено почти 250 млн рублей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить, что новое оборудование появилось в городских округах Пушкино, Жуковский, Мытищи, Люберцы, Щёлково и Коломна.Кроме этого, оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках проекта «Здравоохранение».

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#подмосковье
#андрей воробьёв
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Подмосковные врачи вылечили старую травму мужчине новым методом
30 ноября 2023, 10:48

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Врачи МОНИКИ начали использовать новый метод лечения застарелых травм плеча. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения
62-летний мужчина поступил в больницу с резкой болью в плече после падения на вытянутую руку. В ходе МРТ у него обнаружили повреждение вращательной манжеты плечевого сустава с выраженными изменениями сухожилия и самой мышечной ткани этих структур. 

«Мы выполнили малоинвазивную операцию – артроскопическую пластику верхней капсулы плечевого сустава из сухожилий длинной малоберцовой мышцы, используя сухожилия самого пациента в качестве трансплантата. Преимущество заключается в том, что такой трансплантат не «деградируют», процесс операции менее инвазивный, чем, к примеру, эндопротезирование. <…> Артроскопические технологии позволяют провести эту операцию без больших разрезов, практически через несколько доступов по 5-6 мм», - отметил травматолог - ортопед МОНИКИ Дмитрий Кирилин.

Кроме этого, после операции пациенту был назначен курс физиолечения с  лечебной физкультурой. На сегодняшний момент у мужчины почти полностью восстановилась подвижность плеча и пробали болевые ощущения, которые он испытывал до операции.

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Нутрициолог Потапова назвала самую полезную для иммунитета ягоду
Врач-нутрициолог Потапова: Клюква — это самая полезная для иммунитета человека ягода
30 ноября 2023, 05:49

Фото: iStock/gitusik

Клюква считается полезной ягодой для поддержания здоровья иммунной системы в зимний период. Об этом рассказала «Известиям» российский специалист по превентивной медицине и врач-нутрициолог Юлия Потапова.
Употребление клюквы может помочь укрепить иммунную систему в период осенне-зимних заболеваний, поскольку данные ягоды содержат витамин C, антиоксиданты и обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Более того, клюква способна усиливать действие антибиотиков и, таким образом, делает лечение более эффективным

Тем не менее клюкву с осторожностью нужно употреблять тем людям, у которых есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с повышенной кислотностью. Ягода раздражает слизистые и стимулирует выработку желудочного сока. Клюква имеет свойство разжижать кровь, поэтому люди, которые принимают разжижающие кровь препараты, должны с осторожностью употреблять в пищу продукты с этой ягодой.

Кроме того, данная ягода довольно агрессивна по отношению к зубной эмали, поэтому стоматологи рекомендуют прополоскать рот и почистить зубы после употребления напитков и блюд, содержащих клюкву.

Сезон клюквы в Московской области уже начался. Чаще всего эта ягода растёт на болотах или краях заболоченных лесных озер, а также на торфяниках. Пик сезона в регионе приходится на середину ноября.

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#ягоды
#иммунитет
#врачи
#здоровье
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В Ярославле медсестра во время диспансеризации брала кровь у детей одной иглой
30 ноября 2023, 04:46

Jovanmandic

В Ярославле руководство поликлиники отстранило от работы медсестру, которая колола детям пальцы при заборе крови одной иглой. Для проверки здоровья у четверых юных пациентов возьмут анализы, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Информация о том, что в поликлинике Дзержинского района начинающая медсестра во время диспансеризации колола детям палец одной иглой появилась ранее в одной из групп «ВКонтакте».

«Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации. В настоящее время она отстранена от работы с детьми», — проинформировали в министерстве.

В ярославском Минздраве также подчеркнули, что медсестра прошла инструктаж по соблюдению санитарных норм и техники безопасности на рабочем месте.

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