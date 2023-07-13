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В Подмосковье стартовали тренинги для врачей по бесконфликтному общению с пациентами

13 июля 2023, 13:10

Фото: Минздрав МО

Врачи подмосковных медицинских учреждений смогут пройти тренинг по бесконфликтному общению. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно подмосковные поликлиники посещают около 120 тыс человек. Стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке – важные качества. Ранее такой курс прошли порядка 3,5 тыс администраторов поликлиник. Теперь тренинг запустили для врачей», - пояснила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Ожидается, что до конца года курс пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики


Занятия проводят очно специалисты Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского. Тренинг состоит из коротких лекций и групповых обсуждений. Он также включает отработку навыков в ролевой игре с условным пациентом.

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#Минздрав МО
#врачи
#тренинг
#пациенты
#общение
#Московская область
#Подмосковье
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Учёные: Парки делают городских жителей моложе
13 июля 2023, 13:26

Фото: istockphoto.com/dies-irae

Учёные Школы медицины Файнберга заявили, что парки и зелёные насаждения способствуют продлению молодости городских жителей.
Так, живущие рядом с зелёными зонами горожане выглядят в среднем на 2,5 года моложе своего настоящего возраста.

При этом, как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, исследователи утверждают, что для так называемого «омоложения» нужно не просто жить недалеко от зеленой зоны, а совершать в ней прогулки.

А врач-диетолог Майкл Мосли заявил, что для сохранения молодости необходимо выполнять комплекс упражнений с утяжелителями. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Express, усиленные нагрузки способствуют улучшенной работе когнитивных функций, а также способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний. Врач отметил, что также подобные занятия улучшают качество сна.

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#здоровье
#молодость
#город
#парк
#учёные
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Подмосковные врачи спасли мужчину с ранением шеи
13 июля 2023, 10:54

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Бригада скорой помощи экстренно доставила 31-летнего мужчину с ранением шеи в Раменскую больницу.
В ходе осмотра врачи выяснили, что ранение было нанесено горлышком разбитой бутылки, в следствии чего у мужчины понизилось давление и упал уровень гемоглобина, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи диагностировали пациенту повреждение наружной и внутренней ярёмных вен и ранение позвоночной артерии.

Раменские врачи приняли решение о проведении операции в экстренном порядке.  
«Для спасения жизни пациента мы провели хирургическую обработку, затем ушили вены и артерии. Благодаря слаженной работе врачей-хирургов, анестезиологов и медсестер операция прошла успешно и заняла 2 часа. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила около 1,5 литра. После операции пациент находился в реанимационном отделении, после чего был переведен в хирургическое отделение для мониторинга состояния и проведения перевязок», — сообщил врач-хирург Михаил Кошелев. 
 На данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, ​его самочувствие улучшилось, он выписан из больницы. 
 
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#Раменское
#Подмосковье
#ранение
#операция
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В Подмосковье в результате ЭКО с начала года родились более 600 детей
13 июля 2023, 10:16

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения с начала года появились на свет более 600 детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала 2013 года у женщин, прошедших ЭКО, родилось уже более 600 детей. В этом году планируется провести 5,5 тыс процедур», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Благодаря процедуре ЭКО женщины, которые не способны забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. При наличии медицинских показаний жительницы региона могут бесплатно пройти процедуру. 
 
Получить услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Инструкция для желающих оформить направление на ЭКО и перечень необходимых документов размещены на сайте министерства.

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#Минздрав МО
#здравоохранение
#дети
#женщины
#ЭКО
#роды
#Московская область
#Подмосковье
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В Химках стартовал проект «100 дней женского здоровья»
13 июля 2023, 09:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках стартует масштабный проект «100 дней женского здоровья», который совместит в себе спортивный марафон, открытые тренировки на свежем воздухе, профилактические осмотры и онлайн-встречи с профильными врачами.
В рамках проекта «100 дней женского здоровья» будут проводится онлайн-тренировки по различным видам спорта, тренировки в парках округа с тренерами, профосмотры, онлайн-встречи со специалистами и многое другое, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Я, как женщина, многодетная мама, жена, хорошо понимаю, как важно каждый день быть в ресурсе и хорошем настроении. И это невозможно, если у тебя что-то болит или неважно себя чувствуешь. Наши женщины очень часто забывают о себе и обращаются к врачу, когда уже становится поздно. Самое главное в здоровье, это своевременная диагностика и профилактика различных заболеваний», — сообщила председатель химкинского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Ольга Бахмутова. 
Жительницы Химок будут делится своими успехами в рамках проекта в социальных сетях по хештегу #100днейспорта. 

Подробную информацию о мероприятии и об участии в проекте можно узнать по ссылке. 

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#Химки
#здоровье
#женское здоровье
#вебинар
#профильный осмотр
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Гастроэнтеролог Козловская назвала необычные причины плохого запаха изо рта
13 июля 2023, 02:16

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Некоторые пищевые привычки могут существенно ухудшить запах изо рта человека. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская в беседе с изданием «Медикфорум»
Во-первых, запах изо рта может появиться в том случае, если человек пьет мало воды. Из-за этого в его организме уменьшается количество вырабатываемой слюны, которая смывает во рту бактерии, вызывающие запах. Соответственно, если слюны нет, бактерии размножаются, а неприятного амбре изо рта становится больше.

Далее, причиной отталкивающего запаха изо рта может оказаться пища с большим содержанием углеводов и сахара — хлебобулочные изделия, макароны, молочные продукты, выпечка и т.д. Все это опять же ведет к росту во рту человека разнообразных бактерий, в том числе и оставляющих после себя запах от переработки гнилостных клеток.

«В норме в нашей полости рта живет много аэробных бактерий, что препятствует размножению анаэробных гнилостных бактерий. Если вы пьете слишком много кофе и/или алкоголя, вы способствуете распаду аэробных и в то же время образованию анаэробных бактерий», — добавила Лилия Козловская.

Может свою роль сыграть и аллергия на что-либо: люди, страдающие ей, зачастую не могут дышать носом и ​вынуждены для этого держать рот открытым. Как результат — ротовая полость пересушивается, и это позволяет живущим в ней бактериям, ​«ответственным» за плохой запах изо рта, задержаться там ​на долгое время.

Наконец, последней причиной плохого запаха из ротовой полости может оказаться изжога. Если у человека нарушен сфинктер желудка, то выделяемый по умолчанию для расщепления попадающей в рот еды пищеварительный сок начинает затекать обратно. Это вызывает сначала неприятный кислый вкус, а затем и запах изо рта.

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#гастроэнтерология
#запах изо рта
#Лилия Козловская
#советы врача
#пищевые привычки
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Врач Ефремов: Щербакова может расстаться со спортом на девять месяцев из-за мононуклеоза
12 июля 2023, 18:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе из-за обнаруженного у нее мононуклеоза. Спортивный врач Вячеслав Ефремов рассказал о последствиях, к которым может привести это заболевание.
В беседе с сетевым изданием «Матч!» специалист рассказал, что для мононуклеоза характерен синдром хронической усталости. Спортсмен может тренироваться как обычно, следить за диетой, тщательно соблюдать режим питания и сна, соблюдать все рекомендации, и все равно чувствовать себя постоянно утомленным, измотанным. Такое состояние обычно проходит через полгода, но в медицинской литературе описаны случаи, когда синдром усталости проходил только через девять месяцев.

Врач рассказал, что многое будет зависеть от иммунитета, насколько он силен у Щербаковой. Этот вирус поражает лимфоидную ткань, поэтому выздоровление такое долгое. Здесь важно не перегружать спортсменку, четко соблюдать режим дня. Оптимальное лечение — чисто симптоматическое. Если болит горло — назначаются полоскания, при повышении температуры — жаропонижающие препараты. Не нужно прибегать к антибактериальной терапии, это основное противопоказание, заключил Вячеслав Ефремов.

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#щербакова
#мононуклеоз
#врач
#режим
#усталость
#лечение
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Дерматолог Егорова: «Сухая обезвоженная кожа является фактором для появления морщин»
12 июля 2023, 18:36

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова заявила, что появлению морщин способствуют сухость и обезвоженность кожи, солнце, а также избыточная мимика.
«Стараемся ограничивать мимические движения. Если этого не получается, используем ботулотоксин. Увлажняющие питательные крема используем и также активно пользуемся биоревитализацией, мезотерапией — такими средствами, которые предотвращают появление морщин и способствуют лучшему состоянию кожи», — рекомендовала в беседе с Pravda.Ru Егорова.

Для поддержания здоровья и эластичности кожи, по словам эксперта, также надо вести здоровый образ жизни, высыпаться и придерживаться правильного водного режима. Кроме того, полезно регулярно посещать своего косметолога.

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#косметолог
#кожа
#здоровье
#уход
#красота
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Врач Мележик: 70% случаев травмирования связано с алкоголем или наркотиками
12 июля 2023, 17:18

Фото: Люберецкая областная больница

Около 70% травм, полученных от внешних причин, связано с приёмом алкоголя или наркотических веществ. Об этом сообщил «Радио 1» заведующий отделением травматологии стационара №2 Люберецкой областной больницы Сергей Мележик.
«Примерно 70% случаев травмирования связано с приёмом спиртного, алкогольсодержащих или наркотических веществ. При поступлении таких пациентов, как правило, проводится исследование, и у большей части в крови обнаруживают наркотики или алкоголь. Число внешних причин, приводящих к травмам, увеличивается в выходные и праздники. Это драки и тому подобное. В этом период народ отдыхает, употребляет спиртное, и число пациентов травматологов растёт», – отметил врач. 
По инициативе Министерства здравоохранения в России с 10 по 16 июля проводится неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин. Под этим термином понимают смертность, вызванную не болезнями, а различными умышленными или неумышленными внешними воздействиями.
«Это смерть из-за травм, полученных на транспорте, из-за ударов электротоком, других природных факторов, и, конечно, из-за человеческого фактора – применения оружия, драк и так далее», – пояснил Мележик. 
По словам врача, в случае обнаружения на улице сидящего или лежащего человека без сознания нужно сразу же вызвать скорую помощь, позвонив по телефону 112. 
«В ожидании медиков в первую очередь нужно посмотреть, нет ли препятствий для свободного дыхания человека – например, пакета на лице или чего-то подобного. Если есть, нужно убрать посторонний предмет. Если человек сидит, лучше положить его. Если вы владеете навыками реанимационных мероприятий, нужно начать их. Если у человека кровотечение, необходимо наложить ему жгут. Но лучше дождаться приезда медиков», – сказал собеседник «Радио 1».
Важно не проходить мимо и не быть равнодушным к человеку, оказавшемуся в такой ситуации, заключил Сергей Мележик. 
 
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#Люберецкая областная больница
#травмы
#алкоголь
#наркотики
#врач
#Московская область
#Подмосковье
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Подольские врачи спасли слух пациентке, удалив редкую опухоль
12 июля 2023, 15:30

Фото: Istockphoto / Zinkevych

Врачи Подольской больницы избавили пациентку от редкой опухоли слухового нерва. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
55-летняя женщина поступила в больницу с жалобами на головную боль, головокружение и снижение. После обследования врачи выявили у неё редкую доброкачественную опухоль слухового нерва. Такое образование возникает во внутреннем слуховом проходе и распространяется по нерву, сдавая мозжечок и ствол головного мозга. Обычно невринома слухового нерва приводит к потере слуха. 

Врачи провели микрохирургическую операцию с применением современного медицинского оборудования. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка выписана на амбулаторное лечение.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#здравоохранение
#Минздрав МО
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#опухоль
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Подмосковье ищет медработников