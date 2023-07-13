В Подмосковье стартовали тренинги для врачей по бесконфликтному общению с пациентами

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Врачи подмосковных медицинских учреждений смогут пройти тренинг по бесконфликтному общению. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно подмосковные поликлиники посещают около 120 тыс человек. Стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке – важные качества. Ранее такой курс прошли порядка 3,5 тыс администраторов поликлиник. Теперь тренинг запустили для врачей», - пояснила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Ожидается, что до конца года курс пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики
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