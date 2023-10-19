В Подмосковье транспортировано более 600 человек с помощью санитарной авиации

фото: пресс-служба министрества здравоохранения Московской области
«Вертолёты санитарной авиации применяются в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряжённого дорожного трафика.<…> Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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