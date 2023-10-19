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В Подмосковье транспортировано более 600 человек с помощью санитарной авиации

19 октября 2023, 14:25
фото: пресс-служба министрества здравоохранения Московской области

фото: пресс-служба министрества здравоохранения Московской области

С начала года благодаря санитарной авиации было транспортировано 600 пострадавших в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Санитарная авиация помогает быстро оказывать необходимую медицинскую помощь при ДТП, других происшествий и межбольничную транспортировку пациентов.

«Вертолёты санитарной авиации применяются в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряжённого дорожного трафика.<…> Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что система «Ночной старт» обеспечивает санитарную авиацию возможностью работать даже в темное время суток.


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В Волоколамске построят фельдшерский здравпункт
19 октября 2023, 14:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фельдшерский пункт будет построен в деревне Курьяново Волоколамского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Медицинский объект был включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

Стоит отметить, что новый здравпункт поможет увеличить возможность получения первичной медпомощи для жителей городского округа. Здание будет оснащено новейшими медицинским оборудованием и условиями для комфортного прибывания врачей и пациентов.

Кроме этого, фельдшерский пункт начнет свою работу уже в 2025 году.

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#волоколамск
#медучреждения
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Стоматолог предупредил о неочевидной причине болезней желудка
Врач-стоматолог Давидян предупредил о неочевидной причине проблем с желудком
19 октября 2023, 11:51

Фото: istock / Domepitipat

Стоматолог-хирург Арам Давидян предупредил россиян, что больные зубы моугт приводить к проблемам с желудком. Об этом врач рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Давидян объяснил, что больные зубы или их отсутствие влияют на качество пережевывания пищи, что может приводить к заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Недостаточно измельченная и смоченная слюной пища хуже переваривается желудком. Также во рту у человека с нездоровыми зубами находится множество болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызывать воспаления и поражать ЖКТ.

«Недавно ученые обнаружили зависимость между пародонтитом и раком. Так, пародонтит в пять-шесть раз увеличивает риск возникновения злокачественных образований в области головы и шеи, на 76 процентов — рака поджелудочной железы», — рассказал Давидян.
Ранее врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала о вреде народных средств при лечении гриппа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#больные
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В Подмосковье поступило 150 единиц реабилитационного оборудования
19 октября 2023, 11:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в подмосковные больницы поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 26 больницах были установлены новые реабилитационные аппараты по программе «Здравоохранение».


«Реабилитация – важный, заключительный этап лечения пациентов, перенесших различные заболевания: сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, неврологические и другие. В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить, что благодаря реабилитационной система с беговым тренажером врач может отслеживать активность походки пациента и настраивать необходимую нагрузку. 


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#подмосковье
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В Подмосковье врачи удалили кисту размером с яблоко
19 октября 2023, 10:07

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Щёлково врачи удалили мужчине из почки кисту размером с яблоко. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент пришел в щелковскую больницу с жалобами на высокое давлением и жалобами на боль в пояснице. По результатам  УЗИ и МРТ у мужчины обнаружили кисту в почке размером 7,5 на 8,5 сантиметров.

«Благодаря новому оборудованию в урологическом отделении, мы проводим операции с минимальным хирургическим вмешательством. Несмотря на почтенный возраст пациента, уже через несколько часов после операции он смог ходить, а на следующий день его выписали», - поделился  врач-уролог Щёлковский больницы Александр Панкратов. 

Стоит отметить, что современную лапароскопическую стойку для проведения малоинвазивных эндоскопических операций  больница получила в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

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#подмосковье
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Нутрициолог Старновская объяснила, почему ночью хочется колбасы
19 октября 2023, 10:01

Фото: IStock/AndreyPopov

Желание перекусить на ночь глядя может говорить о дисбалансе в организме. Например, потребность в ночном перекусе может говорить о том, что организм в течение дня не получил нужных элементов, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог, нутрициолог Екатерина Старновская.
По словам специалиста, желание какого-либо продукта – это признак того, что организм нуждается в конкретном микроэлементе.
«Если вы чувствуете, что вечером или ночью захотели бутерброд с колбаской, значит, ваш организм что-то не дополучил в течение дня. Либо вы забегались по своими делами, либо забыли поесть, но организму нужно питание. Поэтому ваша рука тянется к тому, что хочет организм в данный момент, например, к колбаске, — это значит, что понижен уровень белка, значит, вам нужно съесть мяса, морепродуктов. Если вам хочется сладкого — это не признак того, что ваш организм хочет сладкого, это снова признак того, что вам надо увеличить потребление белка», — сказала Екатерина Старновская.
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#еда
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Иммунолог Паршина указала на вред народных средств при гриппе
19 октября 2023, 04:53

Фото: iStock/Kristina Maksymova

Врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала о вреде народных средств при лечении гриппа. Об этом пишет «АиФ».
Специалист отметила, что при гриппе может быть опасным использование трав, особенно если у человека есть аллергическая реакция на пыльцу растений.

«Все методы использования трав в виде отваров, полосканий и прочих, а также употребление как местно, так и внутрь меда, чеснока, малины и лука могут стать причиной острого приступа аллергии», — предупредила Паршина.

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Уролог Богатырев перечислил продукты, разрушающие почки
Уролог Богатырев: При проблемах с почками не стоит есть авокадо, щавель и свёклу
19 октября 2023, 01:35

Фото: iStock/locknloadlabrador

Уролог-андролог Артур Богатырев предупредил, что при проблемах с почками не стоит есть щавель, авокадо, свёклу и ряд других распространённых продуктов.
По словам специалиста, на состояние почек в том числе влияет неправильное питание. Для недопущения развития уже имеющихся патологий, Богатырев порекомендовал воздержаться от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. Он отметил, что это вещество в большом количестве содержится в чипсах, картофеле фри, свёкле, щавеле, шоколаде, отрубях, шпинате и орехах.

Также разрушающей для почек является категория продуктов, богатых калием — например, авокадо.

«Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию. Основными признаками болезни является замедление сердечного ритма, тошнота и слабость», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседника.

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В Японии придумали правило пяти секунд, позволяющее избежать заражения COVID-19
18 октября 2023, 20:19

Фото: iStock/zetat

Группа японских специалистов из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что пик заражения различными заболеваниями, которые передаются воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после встречи человека с источником заражения. Об этом пишет Scientific Reports.
Сообщается, что после первых 5 секунд контакта риск заражения вирусами снижается, процесс происходит гораздо быстрее, если помещение хорошо вентилируется. Согласно мнению японских специалистов, принятие мер предосторожности во время этих пяти секунд способствует сведению на нет риска заражения заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем.

Ранее сообщалось, что специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали самую точную нейросеть для определения коронавирусной инфекции с помощью рентгеновских снимков лёгких.

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Подмосковные врачи вернули к жизни девочку с редким и опасным синдромом
18 октября 2023, 19:20

Фото: Минздрав МО

Врачи подмосковного НИКИ детства помогли выжить девочке с редким диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила семилетняя школьница с высокой температурой, многократной рвотой и угнетённым сознание. Ребёнок не мог двигаться. 
 
Врачи заметили у девочки странное трепетание век и отклонение глазных яблок в сторону. Такой синдром встречается крайне редко и является признаком тяжёлого заболевания – энцефалопатии Кинзбурна. Это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы с поражением мозжечка. Анализы подтвердили предположение медиков. 
 
Реаниматологи института сразу начали лечение. Девочка начала двигать руками, пытаться ходить, проявлять эмоции, узнавать окружающих. Затем понемногу стала возвращаться речь.
 
К восстановлению маленькой пациентки подключились врачи-реабилитологи – они назначили ей ЛФК и массаж. Вскоре девочку перевели из реанимации в отделение реабилитации института и продолжили восстановление. 
 
Лечение может занять около двух лет. Однако врачи уверены, что девочка вернётся к обычной жизни. Её ждут одноклассники и танцевальная секция, где она занималась с четырёх лет.

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