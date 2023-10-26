В Подмосковье травматологи извлекли из плеча мужчины обломок клинка

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
40-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на резаную рану плеча. В ходе осмотра обнаружили, что в плечевом суставе застряла часть металлического ножа.
«По результатам рентген-обследования было установлено, что сталь глубоко вошла в плечевую кость. Специальными кусачками мы извлекли отломок ножа и зашили рану. Пациент, конечно, не ожидал такой "находки" внутри себя», - поделился врач-ортопед-травматолог травматологического отделения Можайской больницы Роман Храмцов.
Стоит отметить, что «обломок» мужчина оставил себе на память.Также пациенту назначили противовоспалительную терапию.
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