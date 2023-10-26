В Подмосковье травматологи извлекли из плеча мужчины обломок клинка

В Можайске травматологи удалили 6-сантиметровый обломок клинка из плеча мужчины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





40-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на резаную рану плеча. В ходе осмотра обнаружили, что в плечевом суставе застряла часть металлического ножа.





«По результатам рентген-обследования было установлено, что сталь глубоко вошла в плечевую кость. Специальными кусачками мы извлекли отломок ножа и зашили рану. Пациент, конечно, не ожидал такой "находки" внутри себя», - поделился врач-ортопед-травматолог травматологического отделения Можайской больницы Роман Храмцов.

Стоит отметить, что «обломок» мужчина оставил себе на память.Также пациенту назначили противовоспалительную терапию.



