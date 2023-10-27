В Подмосковье увеличат число бюджетных мест в областном медицинском колледже

Фото: пресс-служба министерства зравоохранения Московской области
«Традиционно мы видим большой спрос у абитуриентов на получение среднего медицинского образования. В этом году конкурс по ряду специальностей в областном медицинском колледже №1 составил 6 человек на место. В этом году на бюджетную форму обучения поступили 2400 человек, в следующем мы планируем увеличить количество мест до 2800<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Стоит отметить, что с 2017 года количество мест выросло почти в два раза. В настоящий момент в Московском областном медицинском колледже №1 образование получают 9,6 тыс. студентов.
Читайте также:
130 молодых педиатров прошли обучение по программе «Наставничество»
Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%
Подмосковным врачам провели тренинг по коронарному вмешательству