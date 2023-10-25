В Подмосковье увеличились случаи выявления ранних стадий онкологии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С начала года выявление онкологических заболеваний на ранней стадии выросло на 2,7% и составило 62,5%.
«В лечении онкологических заболеваний огромную роль играет своевременная диагностика. Мы постоянно напоминаем о важности прохождения профосмотров, которые позволяют выявить заболевания на ранней стадии. В Подмосковье развернута сеть Центров амбулаторной онкологической помощи, создан маммологический центр, медучреждения оснащаются современным оборудованием, открыта самозапись на маммографию», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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