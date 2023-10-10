В Подмосковье более 100 недоношенных детей прошли иммунизацию от опасного вируса

Фото: Минздрав МО
В Московском областном перинатальном центре стартовала иммунизация недоношенных детей от респираторно-синцитиального вируса. За сентябрь её прошли 106 маленьких пациентов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С наступлением осени увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями вновь. Одна из самых опасных для недоношенных детей – инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом. Она поражает верхние и нижние дыхательные пути и лёгкие.
В центре уже много лет проводится пассивная иммунизация, направленная на снижение риска заражения этим вирусом и осложнений.
Как отметили в министерстве, иммунизация не только спасает жизни самых маленьких граждан, но и снижает нагрузку на систему здравоохранения. Она проводится в рамках обязательного медицинского страхования.
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Лора Луганская