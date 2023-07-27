В Подмосковье уже почти 45 тыс. женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности

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В Московской области для всех женщин, вставших на учет по беременности, доступна услуга индивидуального сопровождения беременности.
В Московской области в этом году появилась услуга индивидуального сопровождения беременности, благодаря проекту «Наша женская консультация», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках услуги индивидуального сопровождения, за беременной женщиной закрепляется ответственный сотрудник, который производит запись пациентки на все процедуры: записывает пациентку на скрининг, приемы и консультации к врачам, в том числе узкопрофильным, будет напоминать о визитах, информировать о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, проводимых в родильных домах и перинатальных центрах и многое другое.
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В рамках услуги индивидуального сопровождения, за беременной женщиной закрепляется ответственный сотрудник, который производит запись пациентки на все процедуры: записывает пациентку на скрининг, приемы и консультации к врачам, в том числе узкопрофильным, будет напоминать о визитах, информировать о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, проводимых в родильных домах и перинатальных центрах и многое другое.
«В такой особенный период важно, чтобы женщина могла задать волнующие ее вопросы опытному специалисту. Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер. Всего с начала года услугой воспользовались уже 43,6 тыс. женщин», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Чтобы встать на учет необходимо обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания.
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Алиса Сергиенко