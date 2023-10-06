В Подмосковье в этом году бесплатно отдохнут более 30 тыс льготников

Фото: Минсоцразвития МО
В Подмосковье с начала года санаторно-курортным лечением обеспечили более 23 тыс льготников. Всего в этом году оздоровятся порядка 30 тыс жителей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
По её словам, 18 тыс граждан льготных категорий отдохнули за счёт средств региона.
В Минсоцразвития региона пояснили, что получить путёвку в санаторий бесплатно могут инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие.
В ведомстве уточнили, что дети-инвалиды и инвалиды 1 группы получают две путевки, поскольку они едут в санаторий с сопровождающим лицом.
Получить путёвку можно, подав заявление на региональном портале госуслуг.
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В Минсоцразвития региона пояснили, что получить путёвку в санаторий бесплатно могут инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие.
Получить путёвку можно, подав заявление на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская