В Подмосковье в этом году отремонтируют около 100 больниц и поликлиник

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В этом году в Подмосковье проведут капремонт 25 учреждений здравоохранения, в 74 завершат текущий ремонт. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем современное оборудование. В этом году капитально отремонтируем 25 объектов здравоохранения, ещё в 74 завершим текущий ремонт. Планах на следующий год – привести в порядок 122 учреждения», – заявил Воробьёв.Он отметил, что в Подмосковье запрос на качественную медицинскую помощь растёт с каждым годом. Жителям важно, чтобы рядом была современная поликлиника с хорошими врачами, доступная и высокотехнологичная скорая помощь.
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Лора Луганская