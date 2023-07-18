В Подмосковье в этом году заготовили на 700 литров донорской крови больше, чем в прошлом

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«С каждым годом в Подмосковье становится всё больше доноров, увеличивается количество заготовленной крови и её компонентов. 95% случаев – это безвозмездные донации. В этом году удалось
заготовить почти на 700 литров крови больше, чем в прошлом», – отметила главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
В переливании крови ежедневно для выздоровления нуждается большое число пациентов. Это пострадавшие в ДТП, больные с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, пациенты онкологией и заболеваниями крови, а также новорождённые с различными патологиями.
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