В Подмосковье в результате ЭКО с начала года родились более 600 детей

Фото: Минздрав МО
В Подмосковье в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения с начала года появились на свет более 600 детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала 2013 года у женщин, прошедших ЭКО, родилось уже более 600 детей. В этом году планируется провести 5,5 тыс процедур», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Благодаря процедуре ЭКО женщины, которые не способны забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. При наличии медицинских показаний жительницы региона могут бесплатно пройти процедуру.
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Лора Луганская