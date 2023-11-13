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В Подмосковье впервые с помощью PRP-терапии восстановили зрение

13 ноября 2023, 10:37
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Балашихе впервые с помощью PRP-терапии безоперационно вернули женщине зрение. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу со стремительно падающим зрением после бытовой травмы. На момент обращения у нее наблюдалось полное помутнение всей поверхности роговицы.

«При безоперационном лечении сухого кератита мы провели PRP-терапию - инновационную методику восстановления поврежденных тканей с помощью плазмы из собственной крови пациента. Основное лечение включало ежедневное введение плазмы под слизистую глаза в течение 2 курсов по 11 дней. Также мы дополнительно использовали терапевтический лазер и капли разного действия», — отметил лечащий врач-офтальмохирург филиала №2 Александр Серпутько.


Кроме этого, по словам врача эффект стал заметен уже на пятой процедуре. После первого курса зрение у пациентки восстановилось на 90%.

Стоит отметить, что на данный момент женщина уже готовится ко второму этапу курса плазмотерапии. Также врач настоятельно рекомендует при любых травмах глаз сразу обращаться к специалистам.

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#подмосковье
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#зрение
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#лечение
#врач
#травмы
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В Московской области упростили оформление заявок на протезирование
13 ноября 2023, 10:09

Фото: Фотобанк МО

На подмосковном портале госуслуг упростили оформление предоставления бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других подобных приспособлений. В онлайн-форму внедрён сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь благодаря умному сервису сократится число отказов, так как система фиксирует и блокирует попытки повторного заполнения заявления, если по предыдущему ещё не поступил ответ от ведомства», – пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Она напомнила, что жители Московской области могут получить в электронном виде на региональном портале более 300 госуслуг. Среди них – социальные услуги и сервисы, которые улучшают качество жизни. Ранее в электронный вид была переведена услуга по оказанию протезно-ортопедической помощи и слухопротезирования. 
 
Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Воспользоваться ею могут граждане без инвалидности по назначению врача. Показания для протезирования должны быть подтверждены справкой из подмосковного медучреждения. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать трёхкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Московской области.
 
Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет на портале. 

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#московская область
#подмосковье
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Врач Романенко назвала ошибки пациентов с высокой температурой
Врач Романенко назвала ошибкой приём лекарств от простуды при жаре
13 ноября 2023, 02:18

Фото: iStock/demaerre

Семейный врач Татьяна Романенко заявила, что многие люди при повышении температуры действуют неправильно. О самых распространённых ошибках она рассказала в интервью радио Sputnik.
Специалист отметила, что подъем температуры тела может говорить о воспалительном процессе в организме. В подобных ситуациях приём комбинированных лекарственных средств, якобы «за полчаса» избавляющих от простуды, едва ли может привести к выздоровлению, добавила врач.

«Таким образом мы подвергаем опасности и себя, и окружающих. Если человек не будет лечиться, пойдет на работу или учебу, болезнь может протекать с осложнениями. Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция», — цитирует издание слова Романенко.

Второй ошибкой доктор назвала терпеть жар, не снимая его, что может привести к большой нагрузке на сердце. 

«Иногда человек чувствует себя относительно неплохо, а у него температура очень высокая — 38,5-39 градусов. Такую температуру не нужно терпеть, нужно облегчить состояние своего организма, принять жаропонижающее средство», — порекомендовала она.

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#болезнь
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#рекомендации
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На форуме «Здравоохранение в Дубне» обсудили проблемы медобслуживания
10 ноября 2023, 21:44

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Сотни жителей городского округа собрал второй форум «Здравоохранение в Дубне», сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров. В ДК «Октябрь» обсудили насущные вопросы медицинского обслуживания.
«Поговорили о позитивных изменениях в медсанчасти-9 и горбольнице, новых отделениях, сосудистом центре, оснащении современным оборудованием, о кадровых задачах, строительстве детской поликлиники, диспансеризации и вакцинации, оказании экстренной помощи и возможности попасть на приём к специалистам», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.  
По его словам, жителей в основном интересуют простейшие вещи: как записаться к нужному врачу, получить лекарство. 
«Поэтому мы с командой решили изменить подход: не ждать, когда человек обратиться к нам, а выйти на разговор самим. Власть должна быть максимально полезна людям и отвечать на все запросы, которые возникают», – добавил Тихомиров.  
Форум был организованный при поддержке партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». 

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#подмосковье
#московская область
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ВОЗ обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив оценки групп риска
10 ноября 2023, 20:57

Фото: iStock/Gargonia

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив систему оценки опасности вируса для человека, в том числе исключив людей старше 65 лет из группы высокого риска. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Отмечается, что ранее лица с хроническими заболеваниями, раком и иными болезнями попадали под категорию высокого риска. В организации добавили, что новый подход поможет медикам определять лиц с высоким, средним и низким риском госпитализации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три случая заражения вариантом коронавируса «пирола», которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции. Она также отметила, что следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время.

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#роспотребнадзор
#воз
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Россиянам раскрыли, как победить аллергию на холод
Врач Эдигер посоветовал бороться с первопричиной
10 ноября 2023, 20:12

Фото: istockphoto.com/Koldunov

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что для борьбы с аллергией на холод, которая считается «псевдоаллергией», надо установить и устранить причины такой реакции организма на низкие температуры.
Врач объяснил, что аллергия на холод проявляется при низких температурах и определённой влажности воздуха, однако это не есть классическая аллергия. У людей, которые испытывают реакции при холоде в организме уже есть какие-то антитела, которые при определённой погоде «активизируются», клеточная система иммунитета уже находится в каком-то специфическом состоянии. Причины этого состояние и надо искать в других аллергенах: продуктах, пыльцу, лекарства и т.д.

«Надо идти к аллергологу, сделать аллергопробы, чтобы выяснить, о чем идет речь, и начать поэтапную терапию. Конечно, можно просто устранить симптомы с помощью антигистаминных препаратов, но это не совсем то. Всё-таки, чтобы победить болезнь, необходимо бороться, прежде всего, с ее причиной», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

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#симптомы
#здоровье
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Врач Заславская: Нужен индивидуальный подход в лечении постковидного состояния
10 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/nikkimeel

Врач-терапевт, профессор Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская заявила, что при лечении постковидного состояния необходимо ориентироваться на индивидуальные параметры и особенности пациента.
«Постковидное состояние является серьёзной проблемой, требующей комплексного и индивидуального подхода к лечению. Важно учитывать все проявления и симптомы у пациента, консультироваться с опытными специалистами и следовать рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни», — отметила в беседе с Pravda.Ru Заславская.

Специалисты напомнили, что постковидное состояние может проявляться по-разному, однако чаще всего оно выражено в слабости, немощности, депрессии, поражении периферических нервов и обострении хронических заболеваний.

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#здоровье
#лечение
#врач
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Россиянам назвали неожиданный продукт, рекомендуемый при диабете
Доцент Быстров заявил о пользе топинамбура при диабете
10 ноября 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/margouillatphotos

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил об исключительной пользе топинамбура при сахарном диабете.
«Топинамбур — низкокалорийный продукт, в нём содержится масса витаминов, минералов, органических кислот и незаменимых аминокислот. Это растение содержит пребиотические вещества, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры ЖКТ, в частности кишечника. Инулин ─ природный полисахарид, снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, за счёт чего снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил в беседе с RT Быстров.

При этом, он отметил, что растение не прихотливо в выращивание.

А врач-диетолог Ольга Редина, в свою очередь, напомнила о вреде выпечки и сладостей для здоровья. По её словам, частое употребление таких продуктов может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, включая ожирение.

«Сдобная выпечка, торты, мороженое и любые другие сладости негативно влияют на вес. Если человек злоупотребляет этими продуктами, а также ведет малоактивный образ жизни, то со временем у него может развиться ожирение», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

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#диетолог
#сладости
#питание
#здоровье
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В Подмосковье в 2024 году закупят более 7 тыс единиц медоборудования
10 ноября 2023, 15:19

Фото: Минздрав МО

Для подмосковных медучреждений в будущем году планируют закупить 7,3 тыс единиц медицинского оборудования. Это предусматривает проект бюджета региона на 2024 год, сообщил председатель Мособдумы Игорь Брынцалов.
«Наши поликлиники и стационары должны быть обеспечены самым современным оборудованием», – сказал Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.
По словам спикера, госпрограммой на эти цели предусмотрено 14,5 млрд рублей. При этом в медучреждения будет поставлено 136 единиц тяжёлого оборудования. 

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В Волоколамске открылся фонд помощи гражданам с ограниченными возможностями
10 ноября 2023, 15:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Благотворительный фонд в поддержку ветеранов войны в Афганистане и участников Специальной военной операции открылся в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Фонд создан на базе волоколамского медико-диагностического центра святого Луки.

«Медцентр работает в Волоколамске с 2017 года. С самого его открытия оказываем помощь в лечении ветеранам-инвалидам Афганской войны, сейчас также будем поддерживать участников Специальной военной операции. Мужественным защитникам и членам их семей мы предоставляем скидку на оплату медицинских процедур и покупку лекарств в нашем аптечном пункте<…>», - отметила владелец медико-диагностического центра Ирина Карабанова. 

Кроме этого, медцентр сотрудничает с госпиталем Вишневского, куда направляют некоторых своих пациентов.

Стоит отметить, что целью создания фонда является дополнительная поддержка тем, кому необходима материальная помощь в реабилитаци и восстановлении после участия в военных действиях.

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