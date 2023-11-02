В Подмосковье врачи извлекли из уха ребенка походную шашку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Ступино врачи извлекли из уха 9-летнего ребенка шашку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу с жалобами на боль в ухе. По словам родителей, в ухе застряла деталь от набора походных шашек. Ребенок пытался самостоятельно вытащить предмет, но протолкнул его в наружный слуховой проход.
Стоит отметить, что при попадании инородных тел в нос или ухо ребенка не стоит пытаться извлечь их самостоятельно, а сразу обратиться к специалистам за медицинской помощью.
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«С одной стороны инородное тело шаровидное, с другой стороны – небольшая палочка, которая была направлена в сторону барабанной перепонки и могла повредить структуру среднего уха. К счастью, все обошлось. Инородное тело извлечено, а юный пациент благополучно выписан», - поделился заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.
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Мира Полтева