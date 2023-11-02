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В Подмосковье врачи извлекли из уха ребенка походную шашку

02 ноября 2023, 11:08
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Ступино врачи извлекли из уха 9-летнего ребенка шашку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу с жалобами на боль в ухе. По словам родителей, в ухе застряла деталь от набора походных шашек. Ребенок пытался самостоятельно вытащить предмет, но протолкнул его в наружный слуховой проход.

«С одной стороны инородное тело шаровидное, с другой стороны – небольшая палочка, которая была направлена в сторону барабанной перепонки и могла повредить структуру среднего уха. К счастью, все обошлось. Инородное тело извлечено, а юный пациент благополучно выписан», - поделился заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.


Стоит отметить, что при попадании инородных тел в нос или ухо ребенка не стоит пытаться извлечь их самостоятельно, а сразу обратиться к специалистам за медицинской помощью.

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Подмосковные хирурги удалили пенсионерке грыжу размером с мяч
02 ноября 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Балашихе хирурги удалили 84-летней женщине пупочную грыжу размером с мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу женщина обратилась с сильной болью в брюшной полости.

«Пациентка довела ситуацию до критического состояния. Еще немного – и произошел бы некроз сдавленного грыжей участка тонкой кишки. <…> Но все обошлось хорошо: благодаря своевременному удалению грыжи, размером 15х10х9см, петля тонкой кишки осталась жизнеспособной», - отметил заведующий хирургическим отделением филиала №3 Балашихинской больницы Денис Гулькин. 

Кроме этого, врачи также сделали пластику пластику пупочного кольца. В настоящий момент пенсионерка находится под амбулаторном наблюдением хирурга.

Стоит отметить, что при даже небольших недомоганиях и ухудшении самочувствия стоит обратиться к специалистам.

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#врачи
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#женщина
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Психотерапевт назвал главную причину осенней хандры
Психотерапевт Федорович рассказал, почему осенью нападает хандра
02 ноября 2023, 09:02

Фото: IStock/fizkes

Осенью у многих ухудшается настроение, всплывают депрессивные эпизоды, нападает долгая грусть. Однако как правило, в этом виновато не время года. А неправильный режим работы и отдыха, перепады давления и установки в голове, уверен врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Это связано с перепадами атмосферного давления, с влажностью, с температурой. Но самый главный критерий – это хроническая усталость. Мы накапливаем усталость значительно интенсивнее, чем успеваем её реализовать даже в двух-трёх недельном отдыхе. Даже наши два дня выходных мы используем для хозяйственных нужд, берём работу на дом», — сказал он.
Избежать такого состояния можно, если вовремя переключаться с работы на отдых, правильно питаться, настроить жизненный график и соблюдать режим сна. Также важны правильные мысли, отметил специалист.
«Самая большая проблема – это наши мысли. Когда мы во всём видим негатив, когда мы всё воспринимаем именно с позиции “всё плохо и дальше будет хуже”, это прекрасная предпосылка для того, чтобы этой самой хандре отдаться. Потому что на самом деле в любом времени года есть свои плюсы», — добавил врач.
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#осень
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«Растянуто как ведро»: Врач развеяла три популярных мифа о женской физиологии
Metro: Врач Марагутакис развеяла три популярных мифа о женской физиологии
02 ноября 2023, 07:21

Фото: istock / DragonImages

Член британской Ассоциации сексуального здоровья и врач неотложной помощи Даная Марагутакис рассказала о популярных мифов о женском строении тела. Об этом сообщает издание Metro.
Первым мифом стало мнение, что влагалище растягивается, если женщина ведет активную сексуальную жизнь. Врач объяснила, что половой орган женщин постоянно меняет форму за счет эластичной мускулатуры. Например, во время возбуждения оно растягивается, и сжимаются когда оно проходит. 

«Если влагалище остается узким во время секса, это может говорить о том, что женщина напряжена и не полностью возбуждена», — отметила эксперт.
Также Марагутакис рассказала, что заблуждением является убеждение, что влагалище не должно ничем пахнуть. Она пояснила, что запах — это естественное явление. Эксперт объяснила, что он может меняться в зависимости от гигиены, периода цикла, диеты и уровня гормонов.

Еще один ошибочным мнением являются опасения некоторых женщин, что сперма может нарушать pH влагалища и нанести вред женскому здоровью. Она отметила, что у спермы кислотность действительно выше, она нейтрализует срезу влагалища, но только на несколько часов, что не может приводить к серьезным последствиям. 

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Эксперты рассказали о необычных позах для незабываемого секса
Daily Star: Продавцы интимтоваров рассказали о необычных позах для секса
02 ноября 2023, 06:48

Фото: iStock/Denisfilm

Специалисты компании, специализирующейся на продаже интимных товаров, утверждают, что поза ведьмы и взаимная мастурбация способны сделать секс незабываемым. Об этом пишет Daily Star.

В публикации говорится, что одной из таких поз является поза «сбор яблок». Её суть заключается в том, что обнажённая женщина сидит в кресле, а партнёр с завязанными за спиной руками и закрытыми глазами занимается с ней оральным сексом.

Специалисты также порекомендовали технику оттягивания оргазма, подразумевающую под собой паузу, когда один из партнёров приближается к кульминации. После паузы пара возвращается к занятию сексом.

Кроме того, сделать секс ярче поможет взаимная мастурбация. Для этого нужно расположиться на боку в позе 69, а вместе рта можно использовать секс-гаджеты или руки.

Эксперты добавили, что тем, кто желает разнообразить интимную жизнь, стоит попробовать позу ведьмы. Мужчине для этого нужно лечь на узкую скамейку или тренажёр, а женщине сесть сверху. 

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Врачи назвали пять главных причин боли во влагалище
Гинеколог Писал: Боль во влагалище может возникать из-за вагинизма или инфекций
02 ноября 2023, 05:46

Гинеколог Нарендра Писал рассказала, по каким причинам может возникать боль во влагалище. Об этом пишет Cosmopolitan.
По словам специалиста, одной из причин является сухость влагалища. Чаще всего сухость связана с менопаузой или приёмом гормональных контрацептивов.

«Сухость влагалища может вызывать дискомфорт во время секса, а также периодические кровотечения или коричневатые выделения. Иногда выделения могут быть симптомом болезней. Поэтому при их появлении необходимо обратиться к врачу», — цитирует издание слова Писал.

Также причиной боли может быть вагинизм — спазм, возникающий при непроизвольном сокращении мышц влагалища. Он может закрыть влагалище полностью, сделав секс невозможным или очень болезненным. Справиться с вагинизмом можно, обратившись к психологу, пояснила доктор.

Причиной боли во влагалище может быть и инфекция мочевыводящих путей, которая возникает из-за попадания бактерий в мочевые пути. В большинстве случаев требуется лечение антибиотиками, поэтому необходимо обратиться к врачу.

По словам гинеколога Саураба Фадниса, боль в районе половых органов может возникать из-за кисты бартолиновой железы, располагающейся у входа во влагалище. Такие кисты могут проходить сами, но если они вызывают боль, следует обратиться к врачу.

Патель добавила, что не стоит забывать про инфекции, передаваемые половым путем. Поэтому необходимо предохраняться во время секса, регулярно сдавать анализы и проходить осмотры у гинеколога, заключила врач.

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#секс
#инфекция
#качество
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#врач
#анализы
#болезни
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Частое использование мобильного может заметно снизить качество спермы
Швейцарские ученые нашли связь между мобильным телефоном и сперматозоидами
02 ноября 2023, 05:32

Фото: iStock/dramalens

Частое использование мобильного телефона может быть связано с уменьшением числа и качества сперматозоидов, выяснили швейцарские ученые. Об этом пишет Telegram-канал «Пул № 3» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале «Фертильность и стерильность».
Согласно исследованию ученых Женевского университета, частое использование мобильного телефона может быть связано с более низкой концентрацией и количеством сперматозоидов. 

Концентрация сперматозоидов была значительно выше у тех мужчин, которые пользовались телефоном не чаще, чем раз в неделю. В сравнении с мужчинами, которые пользовались телефоном более 20 раз в день, разница составила 21%.

Предыдущие исследования швейцарских экспертов показали, что за последние 50 лет качество спермы снизилось, чему, как считается, способствовало сочетание факторов окружающей среды (пестициды, радиация) и образа жизни (диета, алкоголь, стресс, курение).

Тем не менее, исследователи считают, что причин для тревоги пока что нет. 

«Это увлекательное и новое исследование, которое не должно вызывать тревоги или резких изменений в привычках», — отметила одна из членов исследовательской группы, профессор Элисон Кэмпбелл.

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Врач Курбатова: Сырое тесто может быть крайне вредным для организма человека
02 ноября 2023, 02:55

Фото: iStock/katerinasergeevna

Употребление в пищу сырого теста не только свидетельствует о стрессе или нервных расстройствах в организме человека, но и может, в случае его переедания, оказаться очень вредным и даже опасным для нашего здоровья. Об этом рассказала 1 ноября порталу Pravda.Ru врач телемедицинских консультаций портала Arimed Екатерина Курбатова.
В сыром тесте, объяснила специалист, могут быть токсичные вещества, вызывающие проблемы с почками, а также бактерии и микробы — возбудители опасных кишечных инфекций. В итоге, употребление сырого теста может привести к спазмам, диарее, лихорадке, рвоте и кровавому стулу.

Доктор Курбатова подчеркнула, что в отдельных случаях данные инфекции приводят к неврологическим осложнениям, почечной недостаточности и прочим хроническим заболеваниям.

Если после употребления сырого теста у вас возникают какие-то из вышеперечисленных симптомов — нужно незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение.

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Учёные выявили новый предвестник болезни Альцгеймера
Molecular Psychiatry: Учёные выявили новый предвестник болезни Альцгеймера
02 ноября 2023, 00:59

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Учёные из Каролинского института определили новый предвестник болезни Альцгеймера. В результате исследования выяснилось, что деградацию мозга ускоряет метаболизм митохондрий. Об этом пишет Molecular Psychiatry.
В публикации говорится, что специалисты проводили исследование с помощью специальных мышей с моделью болезни Альцгеймера. Их мозг изучили с помощью секвенирования РНК, что позволило определить в клетках гиппокампа активны гены на разных стадиях заболевания.

Выяснилось, что на ранней стадии болезни Альцгеймера усиливается метаболизм митохондрий, а в синапсах накапливались аутофагосомы (везикулы, в которых отработанные белки расщепляются). Результатом этого процесса становится нарушение доступа к функционирующим белкам.

Отмечается, что команда в будущем планирует продолжить подобные исследования, связанные с развитием болезни Альцгеймера.

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#исследование
#нарушение
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#болезни
#заболевания
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Учёные назвали оптимальную продолжительность сна
В университете Осло заявили, что семичасовой сон является оптимальным
01 ноября 2023, 23:32

Фото: iStock/millann

В Норвегии учёные из университета Осло выяснили, действительно ли оптимальной нормой сна является сон продолжительность 7-8 часов. Об этом пишет «Ридус».
В публикации говорится, что с возрастом недосып может привести к деменции. Исследователи проанализировали тысячи результатов МРТ головного мозга людей в возрасте от 20 до 89 лет. Также учитывались индекс массы тела, уровни дохода и наличие симптомов депрессии. Большинство участников спали по семь часов, а продолжительность их сна измерялась с помощью опросников.

Учёные на основе проведённого анализа сделала вывод, что продолжительность сна не связана с атрофией коры головного мозга. Уточняется, что максимальные объём коры при этом соотносится с продолжительностью ночного отдыха. Так, оптимальной продолжительностью сна авторы исследования назвали 6,5 часов. По их словам, нижним пределом является 5,7 часа, а сон более восьми часов считается избыточным.

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