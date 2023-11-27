В Подмосковье врачи откачали у женщины 25 литров лишней жидкости

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Реутовские врачи спасли женщину, откачав из её организма 25 литров лишней жидкости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи доставила 45-летнюю женщину в больницу с острым панкреатитом. Также состояние пациентки сопровождалось сахарным диабетом, сильнейшим обезвоживанием организма и электролитными нарушениями.
С началом терапии у пациентки развились асцит и гидроторакс. Также у нее зафиксировали признаки отека головного мозга.
Стоит отметить, что после лечения женщина вернулась в свой исходный и у неё полностью восстановилась работа почек.
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С началом терапии у пациентки развились асцит и гидроторакс. Также у нее зафиксировали признаки отека головного мозга.
«Пациентка напоминала шарик с водой. Было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Это позволило стабилизировать состояние женщины. Она стала приходить в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ. Однако ситуация отягощалась развитием пневмонии и скоплением жидкости в легких. Пациентке был проведен торакоцентез - прокол грудной стенки с последующей эвакуацией жидкости из плевральной полости под УЗИ-контролем, а также назначена антибактериальная терапия. Суммарно мы откачали 25 литров жидкости», — поделился заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.
Стоит отметить, что после лечения женщина вернулась в свой исходный и у неё полностью восстановилась работа почек.
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Мира Полтева