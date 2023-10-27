В Подмосковье врачи помогли родиться двойне с переплетенными пуповинами

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24-летняя женщина, беременная двойней, поступила в больницу с регулярными схватками на сроке 33 недели.
«Пациентка была сразу же направлена в операционную, где мы провели ей кесарево сечение. Во время вмешательства было выявлено многократное сплетение пуповин малышей. Благодаря слаженной работе бригады врачей, на свет появились 2 девочки весом около 2000 г каждая. », - объяснил заведующий акушерским физиологическим отделением Павел Тевосян.
Кроме этого, по словам заведующего даже однократное сплетение пуповин очень опасно.
Стоит отметить,что младенцы были переведены в отделение реанимации новорожденных для дальнейшего лечения, потому что родились раньше срока. Сейчас пациентка с детьми уже выписана домой.
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