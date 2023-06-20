В Подмосковье врачи прооперировали ребёнка с дефектом хряща внутри коленного сустава

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 14-летний юноша с жалобами на сильную боль в правом колене, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе осмотра, юноша рассказал, что в процессе игры в футбол неудачно упал на колено два года назад. После обследования врачи выявили у мальчика постравматический дефект хряща внутри коленного сустава. Такое состояние угрожало развитием артроза.





«Для устранения дефекта мы иссекли нежизнеспособные ткани и заменили их здоровыми частями хряща. Место дефекта закрыли коллагеновой мембраной, которую зафиксировали рассасывающимся шовным материалом. Коллагеновая мембрана способствует быстрой регенерации хрящеподобных тканей. Операция прошла успешно и заняла час», – рассказал врач-травматолог-ортопед, заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Олег Чучарин.