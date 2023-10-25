В Подмосковье врачи прооперировали ребенка с редким пороком ЖКТ

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«<…>В ходе диагностической лапароскопии была обнаружена кистозная форма удвоения тощей кишки с признаками воспаления, которая сдавливала здоровую кишку. Мы полностью удалили это образование, не повредив брыжейку и сосуды здоровой тощей кишки<…>Кистозная форма удвоения тощей кишки - крайне редкий врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта», -поделилась детский врач-хирург Виктория Жиронкина.
Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок чувствует себя хорошо и выписан с больницы. Кроме этого, он продолжит жить привычной жизнью без ограничений.
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