В Подмосковье врачи спасли беременную женщину с врожденным пороком сердца

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Подмосковные врачи спасли женщину с врожденным пороком сердца, 7-сантиметровым тромбом и ее недоношенного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
31-летняя беременная женщина поступила в больницу с врожденным пороком сердца четвертой степени. Во время антитромботической терапии у плода началась прогрессирующая гипоксия. Врачи провели кесарева сечение, в результате которого родилась девочка весом 1820 г и ростом 42 см. Её направили в Московский областной перинатальный центр.
Позже у пациентки началась развиваться массивная двусторонняя тромбоэмболия лёгочной артерии. В ходе диагностике у женщины был выявлен флотирующий тромб в нижней полой вене длиной более 7 см.
Кроме этого, данный фильтр будет удален, когда применение медикаментозной терапии позволит устранить тромбоз венозной системы нижних конечностей.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщина и ребёнок выписаны и проходят наблюдение у специалистов.
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Позже у пациентки началась развиваться массивная двусторонняя тромбоэмболия лёгочной артерии. В ходе диагностике у женщины был выявлен флотирующий тромб в нижней полой вене длиной более 7 см.
«Сложность вмешательства заключалась в том, что для удаления тромба специальный кокон-ловушку необходимо было провести не напрямую из верхней в нижнюю полую вену, а через несколько искусственных соустий<…>. Путем сложных эндоваскулярных маневров, при поддержке сосудистых хирургов, пациентке был успешно удален тромб длиной более 7 см. Для профилактики повторных тромбоэмболий, пациентке в нижнюю полую вену был имплантирован современный фильтр-ловушка<…>», - поделился старший хирург отделения ангиографии МОНИКИ Максим Капранов.
Кроме этого, данный фильтр будет удален, когда применение медикаментозной терапии позволит устранить тромбоз венозной системы нижних конечностей.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщина и ребёнок выписаны и проходят наблюдение у специалистов.
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Мира Полтева