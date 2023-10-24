В Подмосковье врачи спасли зрение 21-летнему пациенту

Ранее у пациента был выявлен кератоконусом при котором роговица глаза может истончаться и принимать конусовидную форму. Для избежания этих симптомов необходимо носить жесткие газопроницаемые линзы. Но у пациента на их фоне развилась язва.





«Сложность операции заключается в использовании донорского материала и длительным послеоперационным наблюдением. Если, оперируя катаракту, все заканчивается после операции, то в случае с пересадкой требуется длительное послеоперационное наблюдение, а также продолжительная реабилитация пациента. Этот пациент стал для нас первым случаем кератопластики по срочным показаниям», - поделилась заведующая отделением офтальмологии МОНИКИ Алина Коврижкина.



Врачи провели операцию с заменой поврежденной роговицы на донорскую.Стоит отметить, что в настоящий момент пациент уже выписан с больницы и проходит курс реабилитации.

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