В Подмосковье врачи заменили разрушенные кости на титановую челюсть

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«В состав комплексной терапии больных с различными онкологическими заболеваниями входят и бисфосфонаты. Эти препараты влияют на костный метаболизм, и во время их приема нежелательно совершать какие-либо стоматологические манипуляции. <…> У женщины начал развиваться остеонекроз: десна вокруг удаленного зуба не заживала, затем прогрессировал инфекционно-воспалительный процесс,а через год произошел патологический перелом челюсти», - объяснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.
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