В Подмосковье ввели единый логотип для всех стоматологий

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В Московской области создали и ввели единый логотип для всех стоматологий в рамках реализации проекта «Перезагрузка».
Главной задачей создания проекта перезагрузки стоматологических поликлиник выступает стандартизация стоматологических служб, в связи с чем разрабатываются и внедряются единые логотипы.
Единый логотип государственных стоматологических поликлиник позволит жителям Подмосковья понимать, что это государственные медучреждение.
Глобальный охват по онкоскринингам пациентов уже дает результаты. Около 2,7-2,8 тыс. пациентов прошли это исследование в Домодедове. Около 30 человек отправили в МОНИКИ для дальнейшей диагностики.
«Перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению.
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В городском округе Мытищи в поликлинике «Пироговская Ривьера» открыли стоматологические кабинеты.
Единый логотип государственных стоматологических поликлиник позволит жителям Подмосковья понимать, что это государственные медучреждение.
«По поводу навигации уже пошли положительные отзывы от пациентов, потому что она была проработана достаточно хорошо, она стала интуитивно понятной», — сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.По его словам, в регистратуре отметили, что пропали вопросы, касающиеся прохода в кабинеты, что говорит о работе данной системы.
Глобальный охват по онкоскринингам пациентов уже дает результаты. Около 2,7-2,8 тыс. пациентов прошли это исследование в Домодедове. Около 30 человек отправили в МОНИКИ для дальнейшей диагностики.
«Перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению.
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В Подмосковье прошли «перезагрузку» 6 государственных стоматологических поликлиник.
В городском округе Мытищи в поликлинике «Пироговская Ривьера» открыли стоматологические кабинеты.
Алиса Сергиенко