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В Подмосковье ввели льготное протезирование зубов для участников СВО

18 июля 2023, 14:30

Фото: istockphoto / SbytovaMN

В Московской области участникам спецоперации стало доступно льготное зубопротезирование — бесплатное изготовление зубных протезов, имплантов или коронок.
Услуга льготного протезирования зубов участникам специальной военной операции может быть оказана тем военнослужащим, которые были призваны (отобраны, поступили) на военную службу Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области, в том числе, заключившие соответствующий контракт.
«Для поддержки участников специальной военной операции мы предусмотрели в региональном бюджете средства на зубопротезирование. Так, участникам СВО доступно льготное изготовление коронок, протезов на сумму 100 тыс. рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область — до 1 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для получения услуги нужно предоставить справку об участии в спецоперации в медицинскую организацию. В случае ранения в зоне СВО в челюстно-лицевую части нужно также предоставить соответствующий документ.

Участниками программы стали 5 стоматологических поликлиник: Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2, Домодедовская городская стоматологическая поликлиника, Королевская стоматологическая поликлиника, Московская областная стоматологическая поликлиника, Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой.

Узнать подробную информацию о получении льготного протезирования участнику СВО можно на сайте.

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В Подмосковье в этом году заготовили на 700 литров донорской крови больше, чем в прошлом
18 июля 2023, 14:11

Фото: Istockphoto / vlad_karavaev

В Московской области с начала года заготовили 37 тонн донорской крови и её компонентов. Такие данные привели в пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«С каждым годом в Подмосковье становится всё больше доноров, увеличивается количество заготовленной крови и её компонентов. 95% случаев – это безвозмездные донации. В этом году удалось 
заготовить почти на 700 литров крови больше, чем в прошлом», – отметила главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп
Как уточнили в министерстве, сдать кровь можно не только в областном центре, но и во время выездных донорских акций.
 
В переливании крови ежедневно для выздоровления нуждается большое число пациентов. Это пострадавшие в ДТП, больные с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, пациенты онкологией и заболеваниями крови, а также новорождённые с различными патологиями.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#кровь
#доноры
#здравоохранение
#Мария Аппалуп
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Эксперт Трескова рассказала, к чему может привести недостаток сна
18 июля 2023, 13:14

Фото: iStock/Prostock-Studio

Если человек постоянно не высыпается и имеет проблемы со сном, то в его организме начинают запускаться процессы, которые могут привести к появлению опасных заболеваний. Об этом рассказала тренер по естественному омоложению Надежда Трескова.
По ее словам, во время сна человеческий мозг запускает процессы восстановления и стимулирует работу иммунной системы. При этом сон выполняет перезагрузку организма, восстанавливая системы, необходимые для нормальной жизнедеятельности.

«Если человек долгое время испытывает проблемы со сном, регулярно не высыпается, в его организме могут начаться изменения, которые приведут к появлению различных опасных заболеваний», — предупредила Трескова в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, человек имеющий проблемы со сном становится тревожным и страдают резкими перепадами настроения. Специалист отметила, что подобные явления могут вылиться в психологические проблемы.

Также, если человек постоянно не высыпается, то часто испытывает чувство голода. Итогом этого может значительный набор массы тела и все сопутствующие проблемы. Появляется также риск заболеть диабетом второго типа. Также недостаток сна пагубно оказывается на состоянии внешнего вида. Кожа становится плохого цвета и подвергается ежедневному старению.

Чтобы обеспечить себе правильный сон, специалист порекомендовала перед сном воздержаться от приема пищи, однако можно съесть фрукты или нежирный йогурт. Не стоит перед сном употреблять алкоголь и пить кофе. Также для хорошего сна можно вечером устроить прогулку на свежем воздухе. Чтобы быстрее уснуть, можно почитать перед сном книгу или послушать спокойную музыку, заключила Трескова.

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#здоровье
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Диетолог Арзамасцев перечислил главные правила питания в жару
18 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/samael334

В жаркую погоду стоит употреблять в пищу больше фруктов, овощей, диетическое мясо и рыбу, а также пить больше воды. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
«В жару организм получает повышенную нагрузку, поэтому лучше употреблять легкие продукты. Это диетическое мясо, рыба, которые хорошо усваиваются и не содержат много калорий. Это овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты», – объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

Он также отметил, что количество приемов пищи желательно увеличить. К основным приемам пищи можно добавить перекуры, например, зеленые салаты. При этом диетолог добавил, что в жару необходимо пить больше воды, так как жидкость из организма быстро испаряется, и запасы эти стоит пополнять.

При этом Арзамасцев призвал отказаться от жирного мяса, горячих продуктов и специй. Жирное мясо может пагубно сказаться на здоровье человека. Появится слабость и сонливость из-за тяжелой пищи. А специи могут способствовать повышенному потоотделению, заключил эксперт.

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#жара
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В Дубне организуют круглосуточный травмпункт
18 июля 2023, 11:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Новый травмпункт откроется на базе приемного отделения Дубненской городской больницы.
На сегодняшний день специалисты ведут подготовку медицинских кабинетов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В новом травмпункте появятся новые смотровые кабинеты, перевяточные, рентген-кабинет, гипсовочная и другие. Кроме того, будут оборудованы кабинеты для проведения КТ и МРТ исследований. 
«В нем будет оказываться помощь людям с полученными травмами, острыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Обратиться можно будет как самостоятельно, так и при транспортировке бригадой скорой помощи», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале. 
Открытие нового травмпункта даст возможность жителям муниципалитета получить медицинскую помощь в кратчайшие сроки. 

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#Дубна
#Максим Тихомиров
#больница
#приемное отделение
#травматолог
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Диетолог Соломатина назвала причины формирования «сладкой» зависимости
18 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/Deagreez

Диетолог Елена Соломатина заявила, что зависимость от сладкого можно объяснить первобытными инстинктами, сохранившимися у современных людей. Об этом пишет Lenta.ru.
Специалист пояснила, что в древности сладкий вкус означал для человека наличие углеводов, с помощью которых можно получить быструю энергию.

Помимо этого, сладкая еда связана с выработкой гормонов, стимулирующих дальнейшее потребление сладкого. Такие продукты люди часто выбирают в моменты сильных эмоциональных потрясений. В связи с этим формируется зависимость от сладкого, заключила Соломатина.

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В Польше зафиксированы случаи птичьего гриппа у кошек
18 июля 2023, 03:03

Фото: iStock/humonia

В Польше фиксируются случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа. При этом в заявлении ВОЗ говорится, что среди людей риск распространения заболевания оценивается как низкий.
«По состоянию на 11 июля было исследовано 47 проб от 46 кошек и одного каракала, содержащегося в неволе, из которых 29 оказались положительными на грипп A (H5N1). Сообщается, что 14 кошек были подвергнуты эвтаназии, а еще 11 умерли, причем последний случай смерти был зарегистрирован 30 июня. Источник заражения кошек вирусом в настоящее время неизвестен», — цитирует РИА Новости текст заявления Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ ранее призвала власти различных государств проявить осторожность в отношении птичьего гриппа на фоне того, что вирус все чаще стал поражать млекопитающих, тем самым создавая повышенный риск и для людей.

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#птичий грипп
#Польша
#кошки
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Мясников рассказал, чем может оказаться неизвестная болезнь из Египта
17 июля 2023, 19:22

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

В египетской провинции Кена, деревне Эль-Аликат специалисты обнаружили неизвестную болезнь. Так, Министерство здравоохранения направило специальные бригады, чтобы они могли взять пробы у заболевших и окружающей среды. О том, что это может быть за болезнь и стоит ли ее бояться, рассказал заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.
В беседе с Общественной службой новостей он выразил уверенность в том, что найденное заболевание – вирусное. 

«Симптомы общие именно для вирусных заболеваний, кстати и для СПИД и даже для гепатита С, которые якобы бессимптомны. На самом деле любой вирус на каком-то этапе тоже сопровождается ломотой в костях, болями в теле и повышенной температуре, просто выраженность разная», - отметил Мясников. 

Он также подчеркнул, что, в том случае, если заболели две сотни человек, это можно считать вспышкой вируса. Кроме того, по его словам, ситуация стандартная. Так, он поделился опытом работы в Африке. Мясников отметил, что неоднократно сталкивался с подобными случаями. 

Мясников ​рассказал, что были истории, когда заболели даже военные ​специалисты. ​Они все были госпитализированы с серьезными симптомами. После этого в ​эксперты из российской столицы прилетали и пытались установить, что это за вирус. 
 
Кто обжегся на молоке, дует на воду, когда слышишь топот копыт, нужно думать о лошади, а не о зебре, хотя зебры тоже водятся», - подытожил Мясников. 

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#Египет
#болезнь
#врач
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В Долгопрудном спасли 87-летнюю пациентку с запущенной онкологией
17 июля 2023, 17:59

Фото: Минздрав МО

Врачи Долгопрудненской больницы успешно провели резекцию части кишечника 87-летней пациентке, у которой в стационаре обнаружили распадающийся и кровоточащий рак ободочной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Жительница Долгопрудного Любовь Ивановна поступила в стационар по направлению гематолога поликлиники на обследование. В последний год уровень гемоглобина в её крови неуклонно снижался, несмотря на лекарственную терапию. После тщательного обследования у неё обнаружили онкологическое заболевание. 
 
Пациентку на второй день после госпитализации перевели из терапевтического отделения в хирургическое, предложив операцию, на которую она согласилась. Химиотерапию в таком возрасте женщине было бы сложно выдержать. Врачи стали готовить её к операции – переливать кровь, повышать гемоглобин. 
Операцию выполнил врач-хирург Магамед Микаиллы, ставший и лечащим врачом Любови Ивановны. Поражённые опухолью части кишечника были отсечены, а здоровые соединены так, чтобы обеспечить нормальное функционирование нижних отделов пищеварительной системы. 
 
Уже на вторые сутки после операции у пациентки восстановилось нормальное пищеварение, уровень гемоглобина в крови повысился и не снижается, постепенно проходит слабость. Спустя две недели после госпитализации её выписали на амбулаторное наблюдение. 

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#Минздрав МО
#Долгопрудный
#больница
#хирурги
#пациентка
#онкология
#Московская область
#Подмосковье
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Онищенко оценил вероятность распространения в России неизвестной болезни из Египта
17 июля 2023, 17:37

Фото: IStock/Maryviolet

В Египте началось распространение неизвестной болезни, которая по симптомам похожа на лихорадку денге. Российские СМИ сообщали, что у 18 жителей Красноярска, вернувшихся из Египта, выявили симптомы неизвестного заболевания
Сообщалось также, что на границе с Египтом усилили контроль. Однако эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко считает, что главное сейчас – это заняться уже выявленными случаями на территории России, потому что определить заболевание на границе практически невозможно.
«Самое главное сейчас вывести этих людей из этого состояния. Я читал, что якобы усилили контроль на границе, но это всё глупости. Там можно только поймать человека с температурой, поэтому я думаю, что сейчас основное – работа здравоохранения. Я уверен, что на территории Красноярского края со всеми вернувшимися, а самое главное, с теми, кто летел на самолёте, установлены контакты», — сказал Геннадий Онищенко.
При этом, специалист отметил, что вероятность распространения заболевания на территории РФ маловероятна. Он призвал россиян меньше ездить за границу в качестве мер предосторожности.
«Не надо болтаться по зарубежью. Хватит уже, наездились. Перспективы этой болезни на нашей территории нет», — добавил эпидемиолог.
Среди симптомов чаще всего встречается температура до 40 градусов, ломота в теле, головная боль, тошнота и рвота.

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#Лимхорадка денге
#Геннадий Онищенко
#Египет
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