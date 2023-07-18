В Подмосковье ввели льготное протезирование зубов для участников СВО

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«Для поддержки участников специальной военной операции мы предусмотрели в региональном бюджете средства на зубопротезирование. Так, участникам СВО доступно льготное изготовление коронок, протезов на сумму 100 тыс. рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область — до 1 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Участниками программы стали 5 стоматологических поликлиник: Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2, Домодедовская городская стоматологическая поликлиника, Королевская стоматологическая поликлиника, Московская областная стоматологическая поликлиника, Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой.
Узнать подробную информацию о получении льготного протезирования участнику СВО можно на сайте.
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