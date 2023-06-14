В Подмосковье заготовлено более 30 тыс. литров донорской крови в этом году

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Донорское движение – это большой вклад в здравоохранение и помощь миллионам людей. Донорская кровь ежедневно необходима для переливания во время сложных операций, тяжелых родов, при лечении онкологических заболеваний и многих других ситуациях.
«Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Именно благодаря неравнодушным людям службе крови Подмосковья удалось собрать свыше 30 тыс. литров донорской крови и ее компонентов. При этом, большинство донаций выполняются на безвозмездной основе», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: Москва, ул. Металлургов, 37А. Подробную информацию о Центре можно узнать на сайте.
Ранее сообщалось, что врач-трансфузиолог рассказала, почему донорство так важно и как правильно сдавать кровь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.