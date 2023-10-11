В Подмосковье закупили новое оборудование для хирургических операций

Фото6 пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии привезли новое оборудование стоимостью 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
Стоит отметить, что для проведения гинекологических операций было привезено четыре специализированных комплекта.
«Более мягкие и комфортные опоры, имитирующие натуральные движения ног человека, облегчат фиксацию на операционном столе, а также помогут уменьшить давление на голень, избежать излишнего компрессионного воздействия на подколенную область при проведении хирургических операций. <…>», — объяснил руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.
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Мира Полтева