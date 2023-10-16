В Подмосковье заменили более 70 единиц тяжёлого медоборудования

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С момента запуска программы по замене тяжёлой аналоговой техники в Московской области обновили 72 единицы на 1,3 млрд рублей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В Подмосковье в прошлом году стартовала программа по замене тяжёлой аналоговой техники на цифровую. Речь идёт об устаревших рентген-аппаратах, флюорографах и маммографах. За это время мы обновили уже 72 единицы почти на 1,3 млрд рублей», – сказала зампред.В пример она привела новые рентгеновские аппараты, введённые в эксплуатацию в Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера и в Московском областном онкодиспансере. Оба установлены взамен старой аналоговой техники, не отвечавшей современным требованиям.
В областном онкодиспансере аппарат установлен в хирургическом корпусе. Он будет применяться для рентгенографии костей, органов грудной клетки. С его помощью планируется выявлять метастазы и изменения в лёгких воспалительного характера после операций.
Всё оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».
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